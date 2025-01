Horóscopo do dia 28 de janeiro

Pra você de Leão , logo cedo, você conta com a ajuda dos astros para mergulhar nas tarefas e cuidar das suas responsabilidades sem enrolação. A manhã será favorável para dar andamento ao serviço de rotina, mas depois a Lua entra em Aquário e são os relacionamentos que ganham destaque. O romance conta com ótimas energias e você fará o possível para curtir cada momento.

Os relacionamentos seguem protegidos nesta terça e você terá disposição para trabalhar em parceria com os colegas, especialmente se juntar forças com quem tem os mesmos objetivos. E com o seu lado mais sensual ganhando destaque, a atração física cresce e promete momentos pra lá de animados na intimidade.

Logo cedo, seu jeito otimista e descontraído ajuda a manter a harmonia no ambiente de trabalho. Com a entrada da Lua em Aquário, que tem tudo para dar aquele empurrão na sua carreira. Seu lado ambicioso ganha destaque e você não vai sonhar pequeno. A paquera fica mais animada.

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

LIBRA

Você começa esta terça com mais disposição para arrumar as coisas em casa, dar andamento às tarefas de rotina e até melhorar o astral na convivência com a família. A sorte também sorri para você e pode ter boas novas em aposta ou jogo. As estrelas enviam good vibes para a vida amorosa, sinal de que vai sobrar empolgação.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 02, 47, 36

ESCORPIÃO

Atenção Escorpião, logo cedo, as estrelas enviam vibes positivas para tudo o que envolva comunicação, deslocamentos rápidos e agilidade na hora de tomar decisões. No trabalho, fica mais fácil se entender melhor com os colegas, já que o diálogo segue em alta e uma boa conversa pode abrir muitas portas! O romance segue animado, mas há sinal de ciúme ou possessividade com o par.

COR: VERDE PALPITE: 17, 15, 51

SAGITÁRIO

As finanças estão protegidas nesta terça e você tem tudo para encontrar boas oportunidades de ganhar dinheiro. De quebra, vai sobrar foco para finalizar algumas tarefas que estavam pendentes. A comunicação está turbinada pelas estrelas e vai ser fácil expressar o que pensa e convencer os outros. Podem surgir muitos contatinhos, inclusive nas redes sociais.

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: 40, 14, 31

CAPRICÓRNIO

A manhã começa com vibes maravilindas para resolver assuntos pessoais, cuidar de tarefas que dependem da sua iniciativa e movimentar os seus contatos profissionais, capricha. O astral muda à tarde e situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar melhor do que esperava. Um pouco de ciúme pode temperar a vida a dois, mas não é bom exagerar.

COR: AMARELO PALPITE: 19, 12, 30

AQUÁRIO

Nesta terça, a Lua ainda está em seu inferno astral, Aquário, e você pode contar com seu sexto sentido para resolver qualquer desafio. A boa notícia é que as finanças contam com good vibes e uma grana que não estava esperando pode cair na sua mão. À tarde, a Lua entra em seu signo e o astral será perfeito para cuidar de alguns assuntos pessoais. Na paquera, as coisas ficam mais agitadas.

COR: MARROM PALPITE: 24, 51, 44

PEIXES

Você de Peixes, no trabalho, aproveite para agilizar os contatos profissionais e as tarefas que podem ser feitas em grupo. As tarefas que podem ser feitas a sós devem correr com mais tranquilidade. O romance fica mais descontraído ao longo do dia, mas é melhor reforçar a confiança no par.

COR: LILÁS PALPITE: 08, 60, 41