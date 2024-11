Horóscopo do dia 27 de novembro

Assuntos envolvendo a família ou o passado contam com boas energias logo cedo, então aproveite para deixar tudo em ordem em casa. Depois, as finanças recebem energias maravilindas, Virgem! As estrelas podem deixar os assuntos amorosos um pouco arrastados, mas tudo se ajeita. Cor: LARANJA Palpites: 03, 46, 10

A quarta conta com as melhores energias para você mostrar sua criatividade. E como a sorte vai sorrir para o seu lado, vale fazer uma fezinha. Raciocínio rápido e boa comunicação serão o segredo para brilhar no trabalho, e você pode tirar proveito disso! O amor promete momentos especiais. Cor: AMARELO Palpites: 41, 32, 35

Se depender dos astros, o trabalho conta com vibes poderosas e podem surgir boas oportunidades de lucro: abra o olho! A Lua ajuda você a mostrar seu lado responsável e encarar as tarefas com dedicação. A intimidade cresce no amor, mas controle o ciúme. Cor: PRETO Palpites: 38, 02, 18

Há sinal de algumas mudanças importantes, especialmente em casa. Mas ainda deve pintar muito serviço, então é melhor ajustar o foco. E as estrelas enviam as melhores vibes para o trabalho, sinal de que pode dar conta de qualquer perrengue! Talvez o amor fique meio parado. Cor: VERDE Palpites: 32, 31, 04

Sol e Marte prometem muitas novidades, bebê! Se depender das estrelas, os relacionamentos recebem vibes maravigolds agora, inclusive no trabalho. À noite, a vontade de se divertir pode falar mais alto. Diálogo e romantismo garantem momentos maravilhosos no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 31, 59

ÁRIES Sextou, e o dia começa bem movimentado! Ainda bem que você conta com a sorte para contornar qualquer perrengue que aparecer pela frente.Mas, à tarde, não é pra sair comprando tudo, ok? O risco de prejuízo é real se não maneirar nos gastos. Romantismo e alto–astral estão garantidos no amor.Cor: AZUL Palpites: 30, 57, […]

ÁRIES As parcerias seguem protegidas, e o céu indica que você terá mais habilidade para lidar com as pessoas, seja no trabalho ou na vida pessoal. E interagir com quem é importante em sua vida também conta com ótimas energias! A sintonia cresce no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 34, 45 TOURO Vai sobrar disposição […]

LIBRA

A Lua promete uma dose extra de ânimo para você dar conta de qualquer assunto ou tarefa que pintar pela frente sem ficar enrolando. A melhor notícia é que ainda vai sobrar pique para passear e colocar a conversa em dia com os amigos. A sintonia no amor só cresce. Cor: MAGENTA Palpites: 18, 57, 03

ESCORPIÃO

Sol e Marte enviam as melhores energias para as suas finanças! E pode tirar proveito da sua intuição, que te ajuda a descobrir quem merece confiança. Agir de maneira discreta pode ser a melhor escolha para você hoje. Não dê espaço para a insegurança no amor. Cor: BRANCO Palpites: 38, 29, 54

SAGITÁRIO

As vibes poderosas do Sol e de Marte te ajudam a colocar seus planos e sonhos em ação, Sagita! O trabalho tem tudo para fluir com tranquilidade, e as amizades contam com as melhores vibes. A sintonia no amor só aumenta. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 44, 41

CAPRICÓRNIO

É hora de correr atrás dos seus planos mais ambiciosos e concentrar sua atenção em assuntos mais sérios. E sua intuição fica mais afiada e você pode ter algumas revelações interessantes nesta quarta. O amor recebe boas vibes das estrelas. Cor: BRANCO Palpites: 47, 25, 61

AQUÁRIO

O desejo de viver novas experiências tem tudo para agitar esta quarta. As tarefas devem fluir com mais tranquilidade, especialmente se forem feitas em grupo. Pode ser divertido curtir uma balada ou um passeio com os amigos. O amor segue protegido e conta com momentos descontraídos. Cor: PRATA Palpites: 20, 38, 18

PEIXES

Sol e Marte enviam energias poderosas para os seus interesses profissionais, e você pode conquistar uma nova vaga ou encontrar um emprego. E com o seu sexto sentido mais afiado, você pode identificar as boas oportunidades e fugir das ciladas. No amor, a intimidade tem tudo para esquentar. Cor: SALMÃO Palpites: 18, 16, 43