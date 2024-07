Horóscopo do dia 24 de julho

ÁRIES

O desejo de ficar no seu cantinho tem tudo para crescer! Mas se não pode se dar a esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente! Mas as estrelas avisam que pode ter problemas se falar mais do que deve. Você vai querer paz e sossego no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 59, 41, 58

TOURO

Você pode ter mil ideias para colocar em prática, mas é melhor fazer uma pesquisa primeiro pra não perder dinheiro investindo em algo duvidoso. O astral melhora aos poucos e seu jeito animado promete contagiar os outros. No amor, há sinal de sintonia. Cor: PRETO Palpites: 45, 54, 18

GÊMEOS

Seu esforço pode ser reconhecido. Pena que nem tudo é perfeito e críticas, atritos ou cobranças podem azedar o astral. Anote as suas ideias pra apresentar em outro dia. No amor, aproveite mais os momentos de carinho. Cor: LILÁS Palpites: 51, 33, 41

CÂNCER

Você está a todo vapor, e vai sobrar energia pra embarcar em uma viagem ou se divertir junto com os amigos. No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava. No amor, aproveite para surpreender. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 27, 09

LEÃO

O desejo por mudanças segue em alta, e pode ser um bom momento para fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais. O trabalho passa por alguns altos e baixos, mas o resultado será o melhor para seus interesses. No amor, o desejo tem tudo para crescer. Cor: SALMÃO Palpites: 09, 43, 34

VIRGEM

Você começa o dia com mais disposição para interagir com os outros, e tem tudo para curtir a companhia das pessoas que ama. Ótimo astral para encontrar parentes e amigos, desde que tente manter a harmonia com todos à sua volta. No amor, deixe críticas de lado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 51, 14

LIBRA

Você vai precisar de pique e de foco extra para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites na hora de farrear ou de trabalhar. O amor pode ficar um pouco morno. Cor: AZUL Palpites: 11, 02, 61

ESCORPIÃO

A Lua segue firme em seu paraíso astral e o dia começa com um astral mais leve. Só que isso muda rapidinho e uma briga com quem ama pode azedar seu humor. Explore seu charme pra voltar às boas rapidinho e não deixe que isso atrapalhe o seu foco! O amor passa por altos e baixos. Cor: MARROM Palpites: 33, 06, 17

SAGITÁRIO

A relação com a família continua em destaque e você pode aproveitar para adiantar alguns serviços em casa. Mas é melhor deixar a teimosia de lado se quiser manter a paz no ambiente de trabalho ou em casa. No amor, cuidado com ciúmes! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 57, 30, 28

CAPRICÓRNIO

Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera com o tempo. Aproveite para compartilhar suas ideias, tirar vantagem do seu raciocínio rápido e melhorar a comunicação. O amor fica mais leve e animado. Cor: PRATA Palpites: 38, 27, 18

AQUÁRIO

As finanças pedem um cuidado extra, meu cristalzinho, e o risco de gastar mais do que pode é real oficial. Ainda bem que o astral melhora e dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheiro à noite. No amor, seu desafio será controlar o ciúme para manter a paz. Cor: CEREJA Palpites: 52, 19, 34

PEIXES

Você terá muito pique para ir atrás dos seus interesses, mas podem pintar mal-entendidos se quiser tudo do seu jeito. Procure ser mais flexível, principalmente para resolver assuntos importantes. O amor está protegido pelas estrelas. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 02, 52, 34

Mensagem do Dia

Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é Rocha senão o nosso Deus?É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 2 Samuel 23:31-33