Horóscopo do dia 24 de janeiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Pra você de Áries, sextou, e você vai fechar a semana com muito pique para finalizar tudo o que estava pendente. Tarefas e projetos feitos em equipe contam com as melhores vibes, por isso, é hora de unir forças com os colegas para finalizar tudo antes de encerrar o expediente. Se está sonhando com romance, pode se encantar com alguém que mora longe.

COR: AMARELO PALPITE: 19, 30, 01

TOURO

A Lua se muda para Sagitário nesta madrugada e destaca as mudanças nesta sexta. A boa notícia é que os astros enviam as melhores vibes para você arrasar no trabalho e até conquistar um novo cargo. O desejo promete apimentar os momentos de intimidade. Seu poder de atração fica mais evidente e garante novidades na paquera.

COR: AMARELO-OURO PALPITE: 37, 46, 19

GÊMEOS

Você do signo de Gêmeos, sextou, e você está com a faca e o queijo na mão para fechar a semana com chave de ouro! A Lua sagitariana vai destacar sua habilidade para lidar com as pessoas e isso pode ser seu maior trunfo hoje. A noite reserva momentos divertidos e descontraídos, mas você terá que ser flexível para fisgar aquele contatinho. Pode viver um romance à distância agora.

COR: BRANCO PALPITE: 27, 38, 45

CÂNCER

Atenção você de Câncer, com a Lua brilhando em Sagitário nesta madrugada, você pode sentir que o trabalho vai cobrar mais esforço da sua parte nesta sexta. Mudanças podem agitar o serviço logo cedo e, se tiver que fazer alguns ajustes nos seus compromissos, vá em frente porque tudo indica que serão favoráveis aos seus interesses. Com tudo isso, a paquera pode ficar meio arrastada.

COR: VERDE PALPITE: 08, 33, 26

LEÃO

No trabalho, você conta com criatividade e uma boa dose de charme para brilhar em uma reunião com colegas ou clientes. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas logo cedo e pode surgir um convite para uma parceria ou sociedade. Capriche no romantismo e aproveite para surpreender o love, que ficará todo derretido.

COR: DOURADO PALPITE: 46, 30, 39

VIRGEM

Sextou, bebê, e a Lua em Sagitário avisa que os assuntos que envolvem a família ganham força e podem envolver boa parte da sua atenção. No serviço, você pode tirar vantagem do seu bom–senso e da sua disciplina para finalizar as tarefas de rotina. Você pode sentir que o namoro e o romance ficam mais parados, mas um programa caseiro deve cair bem.

COR: BRANCO PALPITE: 34, 38, 47