Horóscopo do dia 22 de fevereiro

ÁRIES

Um passeio com pessoas queridas deve proporcionar grandes alegrias e tudo indica que hoje você não terá parada. Aproveite o pique para dar um chega pra lá na rotina. No departamento amoroso, atenção redobrada com tretas pequenas que podem se tornar problemão.

COR: PRETO PALPITE: 24, 53, 26

TOURO

Os interesses materiais continuam concentrando as atenções no sabadão, mas hoje você tem tudo para sair no lucro, consagrada! Aborrecimentos não estão descartados e podem ter relação com pessoas do seu círculo social. Na vida amorosa, sua seducência e sensualidade vão fazer sucesso.

COR: LILÁS PALPITE: 14, 05, 22

GÊMEOS

Seu dom para se relacionar e interagir com os outros está em alta. Há chance de alcançar conquistas que devem beneficiar a todos, mas procure agir rápido, pois o clima vai dar uma guinada ao entardecer e contrariedades não estão descartadas. O astral vai balançar e nem o amor pode ficar livre de bagacinha.

COR: CREME PALPITE: 14, 60, 50

CÂNCER

Hoje a Lua despeja energias generosas para sua saúde e revela que sua vitalidade física e mental deve ficar no topo. Aproveite a cota extra de disposição para correr atrás dos seus interesses. Evite sair da rotina e valorize a companhia de pessoas queridas. O romance será o centro das suas atenções à noite.

COR: ROXO PALPITE: 36, 54, 18

LEÃO

A Lua passa o dia em seu paraíso e garante um sabadão sortudo, alegre e bem animado pela frente, minha consagrada! Aproveite as vibes positivas para ir atrás daquilo que vem desejando porque hoje tá tranquilo, tá favorável. Para melhorar, seu charme estará irresistível nos assuntos amorosos.

COR: VIOLETA PALPITE: 03, 48, 54

VIRGEM

O dia deve render bastante ao cuidar dos assuntos do seu ninho e os parentes estarão a postos para dar uma força, incluindo perrengue de trabalho. No departamento do coração, a segurança deve aumentar e você pode até pensar em planos mais positivos sobre o futuro.

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: 49, 50, 04