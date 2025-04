Horóscopo do dia 22 de abril

A Lua segue firme em seu paraíso astral, sinal de que você vai contar com uma dose extra de sorte nesta terça! No trabalho, aproveite para fazer novos contatos e agilizar tarefas que exigem criatividade e boas ideias logo cedo. Fica fácil encantar e seduzir o par sem fazer esforço.

O trabalho deve concentrar quase toda a sua atenção nesta terça. Aproveite a vibe maravigold que Lua e Júpiter enviam logo cedo para focar sua energia no que precisa ser feito, porque tudo indica que não faltarão tarefas e compromissos profissionais na sua agenda. Também é importante tirar um tempo pra descansar e cuidar da saúde. Experimente ceder em algumas coisas no romance.

Com Lua e Júpiter enviando boas energias logo cedo, o desejo de ficar perto das pessoas será mais evidente em todas as áreas, inclusive no trabalho. É um ótimo momento para investir em uma parceria de negócios ou se aproximar de quem têm os mesmos interesses que você, especialmente um amigo. Se já vive um romance, vão se entender melhor durante o dia, mas pode pintar tensão à noite.

Nesta terça, os astros sinalizam mudanças e surpresas no último minuto. Mas tudo indica que essa movimentação intensa será positiva para a sua vida no final das contas e há chance de encontrar oportunidades de ouro escondidas em algo simples. A paixão cresce e tem tudo para animar tanto o romance quanto a conquista.

Lua e Júpiter trocam likes logo cedo, sinal de que seu lado impulsivo e ousado vai se destacar nesta manhã. Pra saciar a sua curiosidade, pode ser interessante começar um curso novo, aprender alguma coisa diferente… Mas deixe pra fazer isso depois de cuidar das tarefas, e foque no serviço. Bom humor e diversão ajudam a movimentar as coisas no romance.

Logo cedo, toda a sua energia estará focada em encontrar novas maneiras de dar uma sacudida na vida profissional. Se o seu objetivo é melhorar os ganhos, mergulhe no serviço e mostre seu lado responsável para causar uma boa impressão. No amor, bom momento para planejar o futuro da relação, mas pegue leve nas críticas.

Brasil - Hoje, deixe seu alto-astral liderar no trabalho e espere por oportunidades para sair da sua zona de conforto! Mas, cuidado ao misturar amizade com dinheiro. Na vida amorosa, lembre-se de mostrar para seu par quanto você se importa.

COR: LILÁS PALPITE: “33, 14, 60”

Escorpião

A sua habilidade para cuidar de assuntos de rotina fica mais evidente nesta terça, já que conta com praticidade e paciência extra. Reserve um tempinho para deixar tudo do seu jeito em casa e curtir a companhia dos familiares. Há sinal de tensão no romance à noite, ainda mais se você deixar o ciúme falar mais alto agora.

COR: VIOLETA PALPITE: “32, 14, 22”

Sagitário

Você começa a terça com seu poder de comunicação a mil por hora! Aproveite para resolver qualquer assunto que precise da contribuição de outras pessoas ou que envolva o contato com clientes ou com o público em geral. Logo cedo, aposte no raciocínio rápido e em uma parceria para se destacar no serviço. Ótimo dia pra conversar e acertar qualquer ponta solta.

Capricórnio

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: “04, 23, 05”

O dia começa com energias poderosas para encher o bolso e lidar com as finanças. À noite, Lua e Urano se desentendem e avisam que há risco de sair por aí esbanjando e colecionando boletos, o que pode ser uma furada. O ciúme e a possessividade serão os maiores obstáculos na vida amorosa à noite.

COR: BEGE PALPITE: “35, 44, 59”

Aquário

Lua e Júpiter prometem good vibes para você correr atrás dos seus interesses logo cedo, já que conta com criatividade extra e uma ajudinha da sorte. No trabalho, tente explorar todo esse pique para adiantar as tarefas que envolvem contato com o público ou com colegas. Fica mais fácil definir novas metas e descobrir o que realmente deseja. Seu jeito sincero fará a diferença no romance. À noite, pode pintar torta de climão em casa.

COR: BRANCO PALPITE: “15, 14, 35”

Peixes

A Lua continua infernizando seu astral nesta terça e a dica é evitar aborrecimentos desnecessários e gente se intrometendo no seu serviço. Você vai render mais se puder agir a sós, especialmente em casa. A boa notícia é que seu sexto sentido estará tinindo e pode ser mais fácil descobrir quem merece confiança, seja na vida profissional ou pessoal. . Há risco de se estressar com o par e embarcar em discussão.

COR: SALMÃO PALPITE: “46, 18, 45”