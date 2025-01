Horóscopo do dia 21 de janeiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Pata você de Áries, Logo cedo, as amizades contam com boas energias e, no trabalho, você terá facilidade para sair da sua zona de conforto e se aventurar em projetos mais arrojados. Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas. Na paquera, seu poder de atração dá um show.

COR: PRETO PALPITE: 11, 38, 20

TOURO

Sol e Plutão ativam seu lado mais competitivo na vida profissional e você vai correr atrás de uma promoção com empenho redobrado. Depois, a Lua se muda para Escorpião e os relacionamentos se destacam, apesar da concorrência no trabalho. A dois, a relação se fortalece, mas cobranças e críticas podem azedar o clima com o par.

COR: ROSA PALPITE: 07, 11, 61

GÊMEOS

Você começa esta terça com as melhores vibes para correr atrás dos seus interesses. De quebra, ainda vai contar com uma dose extra de sorte também, além de muita disposição para cooperar com os colegas. À tarde, a Lua se muda para Escorpião e talvez seja preciso redobrar seu empenho para dar conta de todas as tarefas. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração.

COR: SALMÃO PALPITE: 25, 45, 16

CÂNCER

Atenção você de Gêmeos, A manhã conta com ótimas energias para fazer mudanças mais profundas, então ouça sua intuição antes de tomar qualquer decisão importante. No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Se está na pista e sonhando com um novo romance, use o seu charme para se destacar.

COR: CEREJA PALPITE: 27, 25, 45

LEÃO

Você conta com jogo de cintura e raciocínio rápido para se entender melhor com colegas e clientes. Os relacionamentos também estão protegidos logo cedo, mas isso muda à tarde e é o seu jeito responsável e prático que deve se destacar na hora de lidar com as tarefas. O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 50, 35, 53

VIRGEM

Você do signo de Virgem, Sol e Plutão enviam as melhores energias para você mergulhar no trabalho e cuidar de qualquer tarefa que surgir. E como as finanças seguem protegidas, você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos. A tarde, apesar da comunicação ser o seu maior trunfo, também pode atrapalhar a concentração no serviço. Ainda bem que as coisas melhoram no romance.

COR: AMARELO PALPITE: 34, 54, 18