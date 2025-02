Horóscopo do dia 21 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Vênus, que segue em sua companhia e forma aspecto super positivo com a Lua, vão iluminar os seus caminhos e anunciam gratas surpresas na vida pessoal, principalmente no amor. Porém, o clima não será o mesmo nos outros setores e tensões podem marcar presença no trabalho, nos estudos e nos interesses financeiros.

COR: AMARELO PALPITE: 32, 53, 50

TOURO

A bruxa tá solta entre os astros e a recomendação é agir com prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. Muita calma nessa hora para não entrar em continhas novas nem se envolver em transações que não conhece direito. Nos assuntos do coração, você vai sextar com boas vibes e poderá curtir um clima de grande acolhimento.

COR: PRETO PALPITE: 51, 60, 33

GÊMEOS

Pra você de Gêmeos, a Lua abre o dia em sintonia com Vênus e garante que você vai sextar de bem com a vida e com o mundo. Ao longo do dia, o astral vai ficar bem tenso e aborrecimentos com a carreira e os interesses profissionais podem colocar você em rota de colisão com as pessoas do seu convívio, inclusive com o par romântico.

COR: LILÁS PALPITE: 07, 02, 61

CÂNCER

As demandas de trabalho não serão poucas e você vai sextar com confiança e disposição de sobra para batalhar pelos seus interesses. Também não é um momento muito adequado para realizar mudanças ou começar coisas diferentes. Na paixão, o dia começa animado, mas depois o astral fica instável e nem tudo pode fluir como espera.

COR: AZUL-MARINHO PALPITE: 51, 08, 44

LEÃO

Surpresinhas deliciosas podem marcar presença nos assuntos do coração e você deve mandar muito bem. Agora, apesar do sucesso, altos e baixos estão previstos neste período e nem tudo pode rolar como espera. Também não convém marcar touca em matéria de grana porque as instabilidades vão rondar as suas finanças.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 32, 53, 23

VIRGEM

A Lua amanhece em paz com Vênus e garante que o astral tá on para cuidar dos interesses domésticos e financeiros. Acessos de nervosismo e confrontos podem tumultuar suas relações e hoje não será tão fácil entrar em acordo com os outros. O amor atravessa uma fase de altos e baixos.

COR: ROSA PALPITE: 33, 31, 42