Horóscopo do dia 18 de abril

ÁRIES

Arianos amados, o astral tá pesado hoje. Depois de um dia tumultuado, pode perder a paciência, explodir e ser cruel com o mozão ou crush. Também há risco de sofrer um roubo. Cuidado com as más línguas no trabalho.

TOURO

Você tende a ficar nervoso, falar demais e ser indiscreto com o pessoal de casa. Com o mozão, pode agir de modo nada tradicional e as coisas podem engrossar. Sua teimosia em fazer tudo do seu jeito e seu individualismo serão os grandes vilões da relação.

GÊMEOS

Nos estudos, pode ter perrengues, se distrair fácil e não conseguir usar sua imaginação. Talvez role ansiedade com relação às finanças, podendo se envolver em esquemas ou transações clandestinas. Olho aberto, cristalzinho. No amor, há risco de mágoas e sofrimento.

CÂNCER

Seu afeto pode não ser correspondido e há sinal de pouca sinceridade em suas relações e contatos. Falsos amigos ou pessoas interesseiras devem surgir e você corre o risco de cair no conto do vigário. Talvez sinta que é hora de ficar só.

LEÃO

Suas mudanças de humor podem gerar críticas e fofocas. Planos e reuniões de trabalho talvez não deem os frutos que desejava, tudo culpa da treta brava que rola entre Lua e Vênus. Envolvimento com alguém da mesma carreira pode dar bode, inclusive para sua imagem.

VIRGEM

Talvez precise de privacidade, se isolar dos colegas e ficar longe do público. A Lua troca farpas com Urano, que está na sua Casa da Viagem, e dois avisam que há sinal de atribulações e até brigas. Com o mozão, há risco de sofrer com relação restritiva.

LIBRA

Melhor não contar sempre com amizades nem divulgar seus planos pra que nada dê errado. Nos negócios, corre o risco de ter grandes perdas de dinheiro, culpa do aspecto tenso entre a Lua e Vênus.

ESCORPIÃO

Pode receber críticas e perder sua boa reputação, mas tende a se preocupar com suas associações e com o que os outros pensam. À tarde, rola discórdia na sua Casa dos Relacionamentos. Há sinal de perrengues nas parcerias profissionais e contratos.

SAGITÁRIO

Sagitário, meu cristalzinho, melhor tentar ficar suave e ir de mansinho porque o astral tá puxado hoje. Preocupações e tretas com colegas ou funcionários podem afetar seu bem-estar. Pode se entediar com a mesma rotina na relação, há risco de chutar o balde.

CAPRICÓRNIO

Nos negócios, pode fazer investimentos ruins e ter problemas financeiros por causa de associações. Com a tensão entre Lua e Urano à noite, tudo indica que ficará impaciente com laços permanentes e pode tomar atitudes sem pensar.

AQUÁRIO

O dia está puxado e pode rolar um tombo atrás do outro. Você e seus parceiros podem não falar a mesma língua e há sinal de mudanças. Há chance de se envolver em mais de um lance ao mesmo tempo.

PEIXES

Seu estado emocional pode afetar o modo como expõe suas ideias, o que talvez cause desentendimentos e te prejudique no emprego. Sua vida amorosa pode não rolar como esperava e, aí, tende a ficar sem saber o que fazer.

MENSAGEM DO DIA

Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a, e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.

1 João 3: 10-12