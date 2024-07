Horóscopo do dia 17 de julho

ÁRIES

A chegada da Lua a Sagitário desperta o seu lado aventureiro e atrevido! É um ótimo dia para sair da rotina… No trabalho, seu desafio é manter o foco para que as coisas andem numa boa. O alto–astral também contagia o amor. Cor: VIOLETA Palpites: 05, 50, 13

TOURO

Mudanças prometem animar o dia e você pode aproveitar para repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades. Com a Lua indo para Sagitário, talvez seus planos não corram do jeito esperado, mas acabam ganhando um impulso e tanto. O amor promete momentos deliciosos! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 20, 11, 43

GÊMEOS

A Lua entra em Sagitário e avisa que você estará mais sociável do que nunca. Que tal buscar a companhia de quem é importante na sua vida? Há chance de brilhar mais no trabalho se agir em parceria com quem tem os mesmos objetivos. No amor, mostre seu lado mais descontraído. Cor: CINZA Palpites: 09, 36, 11

CÂNCER

A Lua avisa que você passa a focar toda a atenção no trabalho, mas também há sinal de grandes mudanças pelo caminho e você precisa ligar suas antenas. Cuidados com a saúde pedem mais cautela, por isso, escute o seu corpo. No amor, fortaleça os laços. Cor: ROXO Palpites: 57, 39, 03

LEÃO

A Lua ilumina seu paraíso astral hoje e avisa que a sorte vai sorrir para você. O astral é perfeito para fazer uma fezinha! Mas como as tarefas não vão sumir magicamente, bora lá focar no serviço, que não vai ficar pronto sem o seu esforço. O amor segue às mil maravilhas. Cor: BRANCO Palpites: 20, 02, 47

VIRGEM

A Lua coloca em destaque tudo o que tem a ver com o lar e a família. O astral será mais favorável para cuidar das tarefas domésticas ou de rotina. Mas tente agir com os pés no chão e não terá motivos para se preocupar. No amor, controle o ciúme. Cor: PRETO Palpites: 31, 58, 41

LIBRA

Com a Lua brilhando em Sagitário nesta madrugada, você o melhor é apostar no diálogo para se entender melhor com pessoas próximas. Aproveite para desfazer um mal-entendido e colocar em tudo o que precisa em ordem. Astral descontraído no amor. Cor: CREME Palpites: 32, 08, 50

ESCORPIÃO

Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha um reforço da Lua, e até a família pode dar uma mãozinha se estiver precisando. Seu esforço tem boas chances de render frutos e o astral será mais favorável para negociar aumento, bônus ou promoção. No amor, cuidado com o ciúme. Cor: ROSA Palpites: 61, 16, 25

SAGITÁRIO

A entrada da Lua em seu signo renova seu ânimo e avisa que você pode começar o dia com muito otimismo e disposição. É hora de agir com mais confiança para correr atrás dos seus objetivos, e ser mais comunicativa será o segredo. Tudo ok no amor. Cor: VERDE Palpites: 33, 44, 06

CAPRICÓRNIO

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, o dia pode pedir um pouco mais de cautela da sua parte, Caprica. É melhor não comentar sobre com qualquer um, mas as estrelas apontam uma entrada de dinheiro que não esperava. Clima mais sussa no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 09, 56, 27

AQUÁRIO

A Lua em Sagitário traz à tona seu lado mais sociável, e estimula o desejo de se divertir na companhia das pessoas próximas. Mas, primeiro, faça um esforcinho para manter a atenção nas tarefas do dia a dia, beleza? A companhia dos amigos pode animar o amor. Cor: MARROM Palpites: 24, 08, 42

PEIXES

A sua ambição tem tudo para crescer, e a Lua destaca a vontade de correr atrás de seus maiores objetivos. Talvez seja melhor manter notícias boas em segredo por enquanto, assim, dá pra evitar invejosos. No amor, talvez as coisas andem paradas, mas não jogue a toalha. Cor: AZUL Palpites: 21, 57, 03

Mensagem do Dia

O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio; nunca mais você temerá perigo algum.O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria”.

Sofonias 3:15 e 17