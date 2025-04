Horóscopo do dia 16 de abril

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Mercúrio entra em seu signo destacando seu lado comunicativo. Hoje é perfeito para contatos profissionais e pessoais, até mesmo com pessoas distantes. A paquera está no ar, seja com alguém de longe ou um novo crush. Descontração e ótimas conversas esperam por você no romance.

COR: AMARELO PALPITE: “54, 57, 39”

Touro

Mercúrio pede cautela nas conversas hoje, ouça mais, fale menos. Sua vontade de agitar coisas pode levar a grandes mudanças na vida pessoal ou profissional. Aproveite a manhã para avançar em sua carreira com energia positiva. Sua sensualidade vai aquecer o relacionamento, seja na conquista ou na intimidade.

COR: PRETO PALPITE: “11, 20, 18”

Gêmeos

Nesta quarta, seus contatos com pessoas de longe ou nas redes sociais estão protegidos e podem render bons negócios se focar na vida profissional. Mercúrio entra em Áries nesta madrugada e anima o relacionamentos com os amigos, além de destacar seu lado solidário. A sintonia no amor, também cresce e promete ótimos momentos.

COR: AZUL-MARINHO PALPITE: “06, 33, 15”

Câncer

Mercúrio em Áries acelera a sua ambição, Câncer! Use esse impulso para concluir tarefas e brilhar no trabalho. Lembre-se, alguns sacrifícios podem ser necessários – e a saúde vem em primeiro lugar. O amor pode parecer lento hoje.

COR: VERDE PALPITE: “26, 42, 06”

Leão

Mercúrio entra em Áries nesta madrugada e envia ótimas energias para você passear, viajar ou se aventurar por aí. E com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, o dia será perfeito para expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias, além de dar uma animada em alguns relacionamentos que andavam esfriando. Criatividade e romantismo ajudam a surpreender quem ama com algo diferente.

COR: SALMÃO PALPITE: “34, 25, 43”

Virgem

Virgem, se depender de Mercúrio, que se muda para Áries hoje, sua habilidade para lidar com os outros tem tudo para crescer. Tudo o que envolve a sua casa e os familiares pode exigir mais atenção. A boa notícia é que você começa esta quarta mais focado e prático na hora de lidar com as tarefas de rotina, Virgem. Você estará irresistível, seja na paquera, no namoro ou na vida a dois.

COR: MAGENTA PALPITE: “09, 45, 30”