Horóscopo do dia 14 de novembro

Você terá mais disposição para se envolver em assuntos diferentes. Saia da rotina e tente fazer algo novo: você pode se surpreender! As tarefas que envolvem a participação de outras pessoas vão correr melhor. Há sinal de muita animação e pode se divertir muito no amor. Cor: PRETO Palpites: 36, 54, 02

Seu lado ambicioso vai dar as cartas, e você não vai poupar esforços na hora de defender seus interesses. Mas é melhor ter cautela com as críticas.Se anda pensando em fazer mudanças no visual, vá em frente e aproveite para mudar alguns hábitos. Boas vibes no amor. Cor: LILÁS Palpites: 51, 53, 50

Seu lado sonhador se destaca, e pode ser interessante explorar ao máximo a sua intuição para planejar os seus próximos passos. No trabalho, sair da mesmice e correr alguns riscos talvez seja mais recompensador do que poderia imaginar. Tudo corre às mil maravilhas no amor. Cor: AZUL Palpites: 57, 36, 12

A Lua se muda para o seu inferno astral e pode diminuir um pouco o seu pique. Em compensação, a sua intuição estará mais afiada do que o normal! Mas, depois do almoço, escolher as palavras com cuidado será uma boa, pois pode pintar mal–entendido. Valorize os momentos a dois no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 05, 41, 14

Você terá disposição para focar nos seus objetivos e, com muita garra e concentração, descobrir caminhos para conquistar seus sonhos. À tarde, pode até pintar a chance de fazer uma viagem, se destacar nos estudos ou embarcar num projeto ousado. Astral descontraído no amor. Cor: AMARELO Palpites: 03, 01, 19

A Lua em Touro avisa que você tem tudo para se destacar na hora de lidar com dinheiro, bebê. Aproveite as boas energias para encontrar novas oportunidades de lucrar… À tarde, a carreira ganha um impulso das estrelas. O ciúme pode atrapalhar no amor.Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 40, 33

ÁRIES Você começa o dia com muito pique para curtir novas experiências, correr atrás dos seus sonhos e cuidar das suas responsabilidades. O astral fica mais descontraído e a vontade de sair por aí e respirar novos ares promete animar esta noite. No amor, aposte numa boa conversa. Cor: ROSA Palpites: 36, 45, 11 TOURO […]

LIBRA

O dia promete ser movimentado, com direito a reviravoltas! Ainda bem que as estrelas enviam as melhores energias para fazer algumas mudanças. Uma amizade pode ficar estremecida à tarde: esfrie a cabeça para não se arrepender. No amor, sua sensualidade vai fazer hora extra! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 34, 25, 16

ESCORPIÃO

Os relacionamentos contam com a proteção da Lua, e você vai fazer o possível para ficar perto das pessoas que ama. No serviço, você vai interagir melhor com os outros e pode se surpreender com o rendimento das tarefas. No amor, o romantismo será sua arma secreta para despertar a paixão. Cor: AMARELO Palpites: 27, 45, 03

SAGITÁRIO

Seu lado prático se destaca, e fica mais fácil manter a atenção no serviço. Ainda bem, porque tudo indica que as coisas ficam movimentadas na vida profissional! A saúde pode exigir alguns cuidados, então tente seguir uma rotina saudável. Tente reservar tempo para o amor também. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 03, 18

CAPRICÓRNIO

Com a Lua brilhando firme e forte no seu paraíso astral a partir de agora, a sua sorte tem tudo para melhorar! Mas será preciso canalizar sua energia para o trabalho se quiser dar conta do serviço. Há risco de briga no amor, então invista no diálogo e no romantismo para evitar tretas. Cor: BRANCO Palpites: 18, 11, 36

AQUÁRIO

Seu lado caseiro fica mais forte hoje, e sua atenção pode se focar em assuntos domésticos e familiares.Mas as estrelas anunciam alguns problemas com o pessoal de casa: vá com calma e esfrie os ânimos. O ciúme pode dar as caras no amor, então evite exagerar na dose. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 31, 41

PEIXES

Você vai ter facilidade para ouvir pontos de vista diferentes, o que pode abrir novas portas na vida profissional. À tarde, porém, vai ter que se esforçar para manter o foco e evitar problemas. No amor, capriche na hora de se expressar e evite segredos. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 10, 30, 28