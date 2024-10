Horóscopo do dia 12 de outubro

ÁRIES

A Lua não faz aspectos no céu, mas manda um belo incentivo para as relações, e é um dia perfeito para marcar passar mais tempo com seus queridos! Sua simpatia, descontração e bom papo serão ímãs para atrair companhias. Amor blindado e protegido. Cor: CINZA Palpites: 33, 08, 24

TOURO

A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo, e você vai ficar no centro das atenções e pode fazer contatos proveitosos. Embora seja feriado, informações quentes sobre um emprego cobiçado podem cair no seu colo. No amor, planeje o futuro. Cor: ROSA Palpites: 52, 34, 38

GÊMEOS

Planos para o fds vão receber sinal verde e têm tudo para decolar, principalmente se sua programação inclui uma viagem ou algo que nunca fez. E há sinal de surpresas deliciosas ao reencontrar gente de longe que não vê há tempos! A sintonia será de corpo, mente e alma no amor. Cor: LILÁS Palpites: 53, 08, 35

CÂNCER

A Lua convida a tirar o pé da zona de conforto e realizar algumas mudanças, inclusive aquelas que vive protelando. Uma faxina pode se estender para o lado emocional e o momento é indicado para limpar o coração de mágoas: alivie a bagagem! Clima quente e vibrante no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 38, 27

LEÃO

Hoje o compromisso é com as pessoas que são mais importantes na sua vida, e você vai atender as expectativas delas sem fazer o menor esforço. O feriado promete muita harmonia, altos papos e alegria farta com quem partilha gostos e interesses. Surpresas podem rolar no amor! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 39, 57

VIRGEM

Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Essa frase é a cara do seu signo e hoje seu pacto com o bem estar só vai se fortalecer! Sua energia física tá on e você vai contar com vitalidade de sobra para fazer o que tiver vontade. Clima gostosinho no amor. Cor: PRETO Palpites: 43, 52, 19