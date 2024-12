Horóscopo do dia 12 de dezembro

ÁRIES

Você começa o dia com oportunidades de melhorar as finanças, desde que mantenha o foco no que realmente importa. Agindo nos bastidores, terá mais chances de sucesso. Preste atenção em seu sexto sentido para afastar as pessoas invejosas. Valorize pontos em comum no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 33, 60

TOURO

Vênus e Marte animam o seu lado ambicioso, Touro, e você não vai poupar esforços para dar aquele up na vida profissional. A Lua segue em seu signo e reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos, então priorize seus interesses e corra atrás do que deseja conquistar. Tudo ok no amor.Cor: CINZA Palpites: 11, 27, 09

GÊMEOS

Vênus e Marte favorecem assuntos ligados a transporte, viagem, ou contato com pessoas de fora, especialmente no trabalho. Com a Lua infernizando o seu signo hoje, manter seus planos em segredo para afastar interferências. Melhore a comunicação no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 59, 15

CÂNCER

O dia começa com algumas chances interessantes envolvendo mudanças e oportunidades de fechar um negócio lucrativo. O céu envia boas energias para quem tem planos de viajar ou pensa em retomar os estudos. As amizades estão em destaque também. Dê valor à sintonia no amor. Cor: PRETO Palpites: 20, 27, 29

LEÃO

Os relacionamentos ganham destaque, mas ainda pode surgir um ou outro atrito se você deixar a diplomacia de lado, Leão. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas lembre que nada vem de graça! No amor, relaxe e deixe o excesso de exigências de lado. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 43, 16, 38

VIRGEM

As tarefas de rotina pedem atenção redobrada, mas evite se sobrecarregar e cuide do seu corpo também. Pode surgir a chance de fazer uma viagem, e você terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe. O amor conta com altas doses de bom humor e descontração. Cor: LILÁS Palpites: 32, 41, 08