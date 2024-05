Horóscopo do dia 10 de maio

ÁRIES

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa ou talvez queira investir uma graninha para reformar algo. Se for para realizar um antigo sonho de consumo, vai valer a pena mexer nas suas reservas. Se decidir fechar algum negócio com conhecidos, combine tudo bem direitinho e, de preferência, faça um contrato.

TOURO

É um bom momento para participar de entrevistas de emprego, atuar em vendas e negociar melhorias com no emprego. Você pode ter ideias super criativas para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, você vai querer segurança e lealdade, mas não pensará duas vezes para se declarar e pedir alguém em namoro.

GÊMEOS

Você pode ter alguma preocupação com alguém que está longe no início do dia, mas tudo indica que vai passar logo. À tarde, pode pintar uma oportunidade de estudar: agarre-a e invista no seu progresso. O diálogo também será um bom aliado do romance: converse mais com seu bem.

CÂNCER

Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de trabalho no início do dia e Júpiter alerta que você deve ter cuidado para não exagerar o tamanho dos problemas. Cuidado para não fazer drama nem se magoar por pouca coisa. Uma atração proibida pode surgir e abalar suas estruturas.

LEÃO

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades nesta manhã e sua dedicação intensa pode garantir ótimos resultados para você. Só precisa ter cuidado para não se desentender ou entrar num clima de disputas com colegas. Na vida a dois, fase de muito companheirismo e estabilidade. Bom dia para falar do futuro e fazer planos a dois.

VIRGEM

Você vai precisar de um pouco mais de concentração no emprego hoje, principalmente se tiver que aprender uma nova função ou trabalhar junto de colegas mais experientes. Procure relaxar um pouco mais. Mostre que é ambiciosa, que quer se dar bem. Pode ter certeza que os chefes estarão de olho e vão gostar da sua postura.

LIBRA

Lua e Urano continuam na Casa das Transformações e dão sinal verde para você fazer as mudanças que deseja. Também é um bom dia para quem pensa em mudar de casa, iniciar uma reforma e aprofundar os laços com a família. Só precisa ter cuidado para não perder o controle dos gastos: seja prudente.

ESCORPIÃO

Você pode aprender muito ao se associar a pessoas experientes e inteligentes. Ainda mais se for alguém do trabalho que já chegou no cargo em que você também quer chegar. Vários astros vão acentuar a sua sensualidade, o que promete esquentar o clima na paixão.

SAGITÁRIO

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão pode garantir uma grana extra para o seu bolso. Mas é bom ter cuidado para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo apoio para você se unir aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir as metas do dia.

CAPRICÓRNIO

A grana virá como recompensa de um serviço realizado: mãos à obra. O céu também favorece os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive o início de uma dieta ou de um tratamento. Quem está livre pode sentir um interesse maior por uma pessoa conhecida.

AQUÁRIO

A Lua chega ao seu paraíso astral, onde Vênus e Mercúrio já enviam ótimas vibrações. Aposte na simpatia para agradar a clientela e deixar o serviço mais leve e prazeroso. É uma fase de muita sorte, não deixe de fazer uma fezinha.

PEIXES

O céu avisa que você poderá fazer contatos importantes no início do dia. Isso deve render acordos ou negócios vantajosos para você no trabalho. Saiba explorar essa energia, sobretudo se você atua no comércio ou em áreas que dependem de uma boa comunicação.

MENSAGEM DO DIA

Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz.

Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas.

O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.

Provérbios 12:19-22