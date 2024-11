Vestibular Unioeste: Hoje é último dia para fazer a inscrição

Faltam algumas horas para o fim das inscrições do Vestibular Unioeste 2025. O candidato tem até às 17h para garantir a realização da prova que acontece no dia 15 de dezembro em 9 cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo (cidades com campi Unioeste), Maringá e Curitiba, no Estado do Paraná e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O candidato precisa acessar o site oficial www.unioeste.br/vestibular, realizar o processo de inscrição e emitir a taxa que é de R$199. Como hoje é o último dia a forma de pagamento pode ser feita apenas por pix ou em até 2x no cartão.

Ainda dá tempo de pedir a isenção, o candidato precisa no ato da inscrição clicar em Solicitar isenção da taxa de inscrição e preencher o número do NIS (Número de Identificação Social) que será concedida para candidatos que estejam regularmente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que é o registro oficial do governo federal.

Vagas

As vagas do Vestibular 2025 serão compostas da seguinte forma: 50% vaga AC (ampla concorrência) e 50% para Vaga EP (escola pública), dos quais 10% são para a vaga PP (pretos/pardos). Ainda existem 5% de vagas adicionais e exclusivas para a pessoa com deficiência (vaga PCD).