Vestibular de Inverno da PUCPR Toledo tem vagas para Medicina e Biomedicina

Inscrições vão até dia 12 de maio; prova presencial será aplicada no dia 24

As inscrições para o Vestibular de Inverno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Toledo estão abertas e seguem até o dia 12 de maio. As vagas são para ingresso no segundo semestre de 2025 em cursos de graduação presencial.

A prova, composta por 40 questões de múltipla escolha e uma redação de gênero dissertativo-argumentativo, será aplicada no dia 24 de maio, das 13h às 17h, no Câmpus da Universidade. As vagas disponíveis são para os cursos de Administração, Agronomia, Direito, Medicina Veterinária, Psicologia e Biomedicina.

Medicina

O vestibular de Medicina também será aplicado no dia 24 de maio, com uma hora a mais de duração, das 13h às 18h, no Câmpus da Universidade. A prova de Medicina é composta por 60 questões de múltipla escolha, além da redação de gênero dissertativo-argumentativo.

Biomedicina

O Câmpus Toledo está com mais uma novidade: Biomedicina. O ingresso dos candidatos será realizado através do Vestibular de Inverno, com início das aulas no segundo semestre de 2025. O curso forma profissionais para atuação em diferentes equipes multiprofissionais da saúde, integrando análises clínicas e toxicológicas à tecnologia e à legislação atual, em prol da promoção, prevenção, manutenção e reabilitação individual e coletiva. O profissional biomédico tem possibilidade de mais de 30 habilitações, o que permite uma ampla área de atuação.