Unioeste: Comunidade acadêmica pode participar da elaboração do Plano Desenvolvimento

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está em fase de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2025 a 2029. Esse documento orientará diretrizes e estratégias que a universidade adotará nos próximos cinco anos. A participação da comunidade acadêmica é fundamental para garantir que o documento reflita as reais necessidades e expectativas da instituição e de seus membros.

O período para acolhimento de contribuições da comunidade acadêmica tem início no dia 1º de outubro de 2024 e se estenderá até o dia 1º de novembro de 2024. Durante esse tempo, a Comissão do PDI 2025-2029 incentiva os colegiados de cursos, conselhos de centros e de campus, e demais setores organizados, a discutirem o documento preliminar elaborado pela Comissão do PDI, e a apresentarem sugestões de aspectos a serem nele contemplados.

As contribuições devem ser feitas de maneira colegiada, assegurando a representatividade de todos os setores da universidade. Para facilitar esse processo, a Unioeste disponibiliza o sistema web Stratego, que pode ser acessado por meio do site: consultapdi.unioeste.br.