Temporada de rematrículas na rede municipal de ensino está aberta em Cascavel

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel está em plena Campanha de Matrículas para o ano letivo de 2025. E a partir desta segunda-feira (4), começa mais uma fase importante desse processo: a temporada de rematrículas para os alunos que já estão matrículados na rede municipal de ensino.

Assim como ocorreu no ano passado, as famílias são orientadas a realizar o processo de forma rápida e dinâmica de forma online pela área do aluno no site: https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/. O prazo é até dia 11 de novembro.



Além dessa etapa, a Semed conta ainda no cronograma de matrículas outros prazos, como remanejamento de turno, transferências, EJA e tempo integral. Isso porque as datas de matrícula e entrega dos documentos variam de acordo com a faixa etária do aluno. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis também podem procurar a escola mais próxima para esclarecimentos, ou entrar em contato com a Semed pelo telefone (45) 4001-2828.

Em todos os casos, tanto para matrículas novas, quando para as rematrículas, é necessária a apresentação da declaração de vacinação. O documento é obtido em qualquer unidade de saúde. Os pais ou responsáveis precisam apenas procurar a UBS ou USF mais próxima, portando a carteirinha de vacinação da criança para solicitar o documento. Em caso de carteirinha em dia, a declaração é emitida na hora e se houver necessidade de atualização, a unidade de saúde já providencia as vacinas faltantes ou agenda a realização das mesmas.



Veja abaixo os demais pontos do cronograma:



Remanejamento de turno

A partir de 11 de novembro, os pais ou responsáveis legais que não ficaram satisfeitos com o turno da matrícula ou rematrícula, poderão procurar a unidade escolar para preencher o Cadastro de Remanejamento de Turno.