Seminários vão selecionar boas práticas de alfabetização nos municípios do Paraná

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) promove a partir deste mês de agosto e até novembro uma série de seminários nos seus 32 Núcleos Regionais. Cada núcleo realizará o evento em data específica e ficará responsável por selecionar práticas de gestão e alfabetização aplicadas em sala de aula que surtiram resultados positivos e contribuíram para a garantia da alfabetização completa e de qualidade dos estudantes das redes municipais.

O evento acontece na sede de cada núcleo e é direcionado a secretários municipais, coordenadores pedagógicos, professores e formadores.

Atualmente, o Governo do Estado oferece para os municípios uma diversidade de materiais didáticos e formação continuada para educadores, nas áreas pedagógica e de gestão, por meio de programas como o Educa Juntos e o Formadores em Ação.

A ideia com essa série de seminários é que as cidades que se destacaram com melhorias nos resultados educacionais apresentem suas ações como forma de aprimorar os processos pedagógicos entre pares e trocar experiências em prol do fortalecimento da educação em todo o Estado.

“O alinhamento entre estados e municípios é fundamental para fortalecer a educação e promover um sistema educacional conciso e eficaz no País”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

EDUCA JUNTOS

Instituído pela Lei Estadual nº 21.323, de 20 de dezembro de 2022, o programa Educa Juntos tem como objetivo apoiar os municípios paranaenses na melhoria da aprendizagem e alfabetização dos estudantes, desde a educação infantil. Algumas das ações feitas desde então foram a distribuição de material didático de Língua Portuguesa e Matemática para professores e cerca de 180 mil estudantes.

Pelo programa, o governo também oferta o Sistema Educacional da Rede de Proteção (SERP) a 296 municípios, para monitorar a frequência dos alunos e combater o abandono escolar.

As prefeituras também passaram a usar parte das funcionalidades do Registro de Classe Online (RCO), ferramenta que conta com quase 10 mil aulas editáveis (7,5 mil para ensino fundamental I e 2 mil para educação infantil) para os professores utilizarem o conteúdo da forma que preferirem, e o Prova Paraná, uma avaliação diagnóstica dos níveis de aprendizagem dos estudantes em relação aos conhecimentos considerados essenciais para cada etapa de ensino.

SOBRE O FORMADORES EM AÇÃO

Iniciado em julho de 2020, o programa Formadores em Ação é uma proposta de formação em que professores da rede estadual lideram grupos de estudo voltados a professores da mesma disciplina ou área do conhecimento.

Durante os encontros, são abordadas questões como uso de tecnologias, metodologias ativas e experiência em sala de aula. Cada professor formador orienta um grupo de 12 a 20 cursistas, com base no conteúdo do roteiro proposto pela Seed-PR.

Devido ao sucesso do programa Formadores em Ação Estadual, foi desenvolvida, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o Paraná Educação (Preduc), uma versão do programa para os municípios. Ele oferece formação continuada para professores das redes municipais de ensino, por meio de grupos de estudo. Cada grupo é composto por um professor formador ou pedagogo formador que orienta um conjunto de professores ou pedagogos cursistas, de forma síncrona não presencial.

Fonte: AEN