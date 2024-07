Seminário foca no fortalecimento das escolas da zona rural

A Secretaria Municipal de Educação reuniu hoje (23) professores, profissionais da educação, coordenadores e diretores do Cmei e das escolas do campo, no 6º Seminário da Educação do Campo, realizado no Ceavel.

Em pauta, o fortalecimento das escolas da zona rural de Cascavel. “Nós temos formação continuada. Além disso, nós temos grupos de estudos onde vamos discutir o material que será utilizado pelas escolas do campo e que foi produzido pelas próprias escolas. Então, é um momento realmente de troca de experiência, de formação e de fortalecimento da identidade das escolas do campo”, explicou a secretária de Educação, Márcia Baldini.

A secretária completou dizendo que “nós temos que fortalecer as escolas que estão no campo. Precisamos fortalecer as escolas para que esses alunos não saiam no campo. Que eles permaneçam no campo, tanto estudando, depois se profissionalizando e trabalhando no campo”.

Márcia Baldini disse também que as escolas do campo têm se destacado no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), como a Escola Municipal do Campo, Carlos de Carvalho, do Distrito de São Salvador, que atingiu 9,2%, percentual acima da nota nacional que foi de 5,6%. “Isso mostra que as escolas do campo não perdem nada para as escolas da cidade em termos de qualidade de ensino. Isso mostra também os vários investimentos feitos nas escolas do campo e vamos continuar fazendo ainda”.

Fonte: Secom