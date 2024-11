Reconhecimento facial: Educação licita a compra de 500 equipamentos para escolas

O programa funciona por meio de inteligência artificial , sendo que o equipamento identifica tanto os alunos quantos os servidores que frequentam o espaço escolar. No momento que o sistema detecta uma pessoa que não está cadastrada é emitido um alerta de segurança para quem está com o aplicativo e para a Guarda Municipal, só depois de identificada a pessoa o acesso será liberado.

A aquisição e a implantação de todos os itens ocorrem de acordo com o que for sendo solicitado pela Semed, de acordo com a demanda. Pelo edital, a licitação prevê a compra de câmeras para que seja feito o reconhecimento facial e monitoramento em um total de 144 instituições escolares municipais.

A reportagem do Jornal O Paraná acompanha desde então este assunto que foi uma das promessas do prefeito Leonaldo Paranhos no ano passado, mas que agora com a licitação está perto de sair do papel.

A demanda deste tipo de equipamento teve uma demanda ainda maior no ano passado, quando ocorreram os ataques às escolas. Na sequência, foi instalado o sistema na Escola Municipal Irene Rickli, já que com ele é possível ter controle de acesso por identificação facial – o que agradou a comunidade escolar, sendo bem aceito por pais, professores e alunos, além de aumentar a segurança e evitar atos de vandalismo que eram frequentes.

A empresa que ficou como vencedora no processo foi a SBI Security que apresentou o menor valor da licitação de R$ 26.785.703,04 sendo que o valor máximo no processo era de R$ 29.493.673,10. O processo era para ter sido realizado no dia 15 de agosto, data que acabou sendo prorrogada devido às alterações no edital. Este sistema funciona em apenas em uma escola, já que foi instalado como piloto para teste do sistema.

Ao todo, nove empresas participaram do certame que, a partir de agora, segue para as outras fases, entre elas, a prova de conceito dos equipamentos e se passar ainda terá a habilitação.

Além disso, por meio de um protocolo, ao menor sinal de invasão ou de pessoas que não são identificadas, os professores recebem um sinal de alerta de ameaça e o espaço é isolado, com a inteligência artificial existe uma possibilidade de aumentar a segurança nas escolas.

Atenção pais: Está aberta a temporada de rematrículas

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel abriu nesta segunda-feira (4) a campanha de matrículas para o ano letivo de 2025 e já abriu a temporada de rematrículas para os alunos que já estão matriculados na rede municipal de ensino.

Assim como ocorreu no ano passado, as famílias são orientadas a realizar o processo de forma rápida e dinâmica de forma online pela área do aluno no site: https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/. O prazo é até dia 11 de novembro.



Além dessa etapa, a Semed conta ainda no cronograma de matrículas outros prazos, como remanejamento de turno, transferências, EJA e tempo integral. Isso porque as datas de matrícula e entrega dos documentos variam de acordo com a faixa etária do aluno.

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis também podem procurar a escola mais próxima para esclarecimentos, ou entrar em contato com a Semed pelo telefone (45) 4001-2828.

Em todos os casos, tanto para matrículas novas, quanto para as rematrículas, é necessária a apresentação da declaração de vacinação. O documento é obtido em qualquer unidade de saúde. Os pais ou responsáveis precisam apenas procurar a UBS ou USF mais próxima, portando a carteirinha de vacinação da criança para solicitar o documento. Em caso de carteirinha em dia, a declaração é emitida na hora e se houver necessidade de atualização, a unidade de saúde já providencia as vacinas faltantes ou agenda a realização das mesmas.



Cronograma de matrícula



Remanejamento de turno

A partir de 11 de novembro, os pais ou responsáveis legais que não ficaram satisfeitos com o turno da matrícula ou rematrícula, poderão procurar a unidade escolar para preencher o Cadastro de Remanejamento de Turno.