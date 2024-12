PUCPR abre curso de Medicina no câmpus de Toledo

Toledo - A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) acaba de anunciar a abertura do curso de Medicina no câmpus de Toledo, no Oeste do estado. A cidade de Toledo é sede da 20ª Regional de Saúde do Paraná, que abrange 18 municípios e responde pela vida e bem-estar de mais de 400 mil pessoas.

Segundo Ricardo Lopes, diretor da PUCPR Toledo, formar médicos traz desenvolvimento social, educacional e tecnológico para toda a região. “O município de Toledo é receptivo e apoiador às inovações na área da saúde, bem como todos os municípios da 20ª Regional de Saúde do estado. É com muita alegria que anunciamos essa conquista que beneficia não apenas a nossa cidade, mas toda a região”, comemora Lopes.

A PUCPR, orientada por princípios éticos, cristãos e maristas, tem por missão desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura, além de promover a formação integral e permanente dos cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da sociedade.

Para reforçar o compromisso com a missão da Instituição, o câmpus Toledo firmou convênios com entidades na área da saúde para garantir que as vivências dos estudantes estejam alinhadas ao modelo e à estrutura de ensino já consagrados da PUCPR. Fazem parte da rede de parcerias o Hospital Bom Jesus, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio do Convênio (COAPES), o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cascavel (SAMU).

Tradição e inovação

Além da tradição e excelência no ensino reconhecidas com a experiência de mais de 60 anos do curso de Medicina em Curitiba e há 12 anos em Londrina, o câmpus de Toledo se destaca pela ênfase na inovação. A estrutura inclui laboratórios de anatomia; laboratórios de histoembriologia, bioquímica, farmacologia e fisiologia; biblioteca; e Centro de Simulação Clínica com consultórios, centro cirúrgico e obstétrico, enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e unidades de práticas distribuídos para treinamento de atendimento de adultos, idosos, crianças e gestantes, entre outros pacientes.

O curso de Medicina também contempla dez salas de aula modernas com tecnologia e layout para o desenvolvimento de atividades próprias de metodologias ativas, salas para reuniões em pequenos grupos e área de convivência.

Inteligência Artificial

A Medicina da PUCPR também oferece aos novos estudantes a possibilidade de acessar um modelo de aprendizado que emprega tecnologia de ponta desenvolvida pela própria PUCPR aplicada ao ensino de anatomia. Batizada de The Visible Human Table, a mesa interativa digital utiliza a Inteligência Artificial para construir modelos digitais fiéis à realidade, inclusive em escala, sendo possível aprofundar-se no conteúdo sobre cada órgão do corpo humano com o recurso das imagens ultrarrealistas.