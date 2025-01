Primeiro lugar em Medicina da UFPR é do Curso Positivo

Mais uma vez o vestibular da mais tradicional instituição de ensino superior do nosso estado, a Universidade Federal do Paraná, considerado o mais difícil e concorrido, demonstrou que a preparação do estudante é realmente o que faz a diferença e o sucesso da aprovação. Isto foi percebido na tarde desta sexta-feira, no campus de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê, Curitiba, com a divulgação do resultado e o tradicional “banho de lama” que reuniu centenas de alunos e familiares para a festa da comemoração.

Para Renato Ribas Vaz, um dos professores mais experientes no ensino pré-vestibular em nosso país, diretor geral e um dos fundadores do CURSO POSITIVO, o resultado deste vestibular demonstrou claramente que “é a preparação, com o apoio da família e da escola, que leva o estudante a atingir o resultado da aprovação no curso desejado. Principalmente quando o curso desejado é o mais difícil e concorrido. Exemplo disso é o aluno André Luiz Barbian Júnior, que se preparou fazendo o ensino médio no Colégio Positivo e o Terceirão, no ano de 2020. Fez também um curso de revisão em 2022 e, em 2024, fez o Semiextensivo “Online” no Curso Positivo. Foi uma preparação intensa e continuada que levou o André a conquistar este ano o primeiro lugar no Curso de Medicina, o mais disputado e concorrido entre todos os oferecidos pela Federal”, afirmou o diretor fundador do Positivo.

Também foram inúmeros os alunos do curso preparatório mais tradicional do Paraná que conquistaram as melhores posições do vestibular. Na Medicina UFPR, por exemplo, das vagas em Curitiba, das 5 melhores notas obtidas, 3 foram de alunos do Curso Positivo.

Perguntado qual o segredo para esta grande aprovação que o Curso obtém desde a sua fundação, há 52 anos, o diretor executivo da instituição, Professor Alceu Gnoatto, disse que “a experiência ao longo dos anos fez com que o Positivo investisse para oferecer a mais completa e adequada estrutura de ensino, fato que vem a somar com uma equipe de mais de 80 professores que estão nas salas de aulas, nos estúdios e no suporte da assistência permanente para que o aluno não acumule dúvidas no seu aprendizado”.

Professor Alceu Gnoatto, diretor executivo do Curso Positivo, comemorou o resultado da vestibular da UFPR e explicou a chegada da instituição em todos os municípios do Paraná com a oferta do curso preparatório online, com as aulas ao vivo, transmitidas diretamente de Curitiba e também todas as aulas gravadas.



Toda esta experiência está sendo aplicada também no preparatório online que o Positivo está oferecendo para todos os estudantes do Paraná que desejam prestar vestibular nas melhores e mais tradicionais universidades de nosso estado.

Para a oferta do ensino online, o Positivo investiu em muita tecnologia e agora possibilita que alunos possam assistir em casa as aulas ao vivo, transmitidas de Curitiba, junto com os alunos presenciais”, explicou Gnoatto. Para ele isto faz toda a diferença, pois o estudante online, que está assistindo aulas em sua cidade, na sua casa, ou onde desejar, se encontra no mesmo nível e tem acesso às aulas no mesmo momento que o aluno que está em Curitiba assistindo as aulas de forma presencial.

“Isto é uma forma de democratizar o acesso aos melhores e mais experientes professores, à estrutura e tecnologia de ensino do curso que é considerado o melhor e mais tradicional do sul do país. Agora todo o estudante, de qualquer cidade do Paraná, na hora que quiser e puder, pode estudar com o Positivo, pois além das aulas serem transmitidas ao vivo, também disponibiliza as aulas gravadas para o estudante ver e rever quantas vezes quiser”, afirma a diretor executivo com muito entusiasmo.