Parceiro da Escola: Educação realiza reuniões para apresentar projeto à comunidade escolar 

Representantes do NRE (Núcleo Regional de Educação) e da Seed (Secretaria Estadual de Educação) estão percorrendo nesta semana os seis colégios de Cascavel que, a partir do próximo ano, poderão contar com o Programa Parceiro da Escola. A lei estadual 22.006/24 institui o programa que foi aprovado pela Assembleia Legislativa em junho deste ano e prevê que em 204 colégios do estado a gestão administrativa seja feita em parceria com a iniciativa privada, mantendo a questão pedagógica para o Governo Estadual.

De acordo com a chefe do NRE de Cascavel, Angelice Vetorazzi Ave, está sendo realizado um diálogo com a comunidade escolar para apresentar o projeto, antecedendo a consulta pública, na qual os pais, professores e alunos maiores de 18 anos poderão por meio do voto, optar ou não pelo programa. A votação está prevista para ocorrer na segunda semana de novembro, mas a data ainda não foi definida.

“Assim que a gente efetivar essa data, vamos comunicar toda a comunidade”, disse Angelice.

Mudança

Segundo Angelice, a principal mudança é que os professores contratados por PSS (Processo Seletivo Simplificado) e os funcionários da instituição passarão a ser contratados por uma empresa terceirizada, em regime de CLT, passando a contar com benefícios como décimo terceiro salário, rescisão de contrato, férias, entre outros – o que eles não têm com o contrato PSS. Isso será possível fazer por meio de uma parceria entre a Seed e uma empresa terceirizada.

Outra mudança é que nos colégios os alunos ganharão o uniforme e quando faltar um professor, a empresa fará a substituição, já que serão contratados pela empresa terceirizada. “O nosso objetivo é o aluno e que o processo de ensino e aprendizagem continua a ter uma educação de qualidade”, descreveu a chefe. No caso da direção do colégio só terá mudança se os profissionais não quiserem fazer parte da proposta, no caso dos colégios em que ela for aprovada.

Frequência



Ela explicou ainda que a direção estará observando, juntamente com o diretor administrativo, a questão da frequência, importante para a aprendizagem já que o aluno precisa estar na escola, acompanhar o rendimento pedagógico no dia a dia em sala de aula, nas avaliações internas e externas, e vendo quais são os benefícios positivos que a empresa terceirizada está beneficiando esta comunidade.

Ainda segundo a Seed, a iniciativa visa otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas através de parcerias com instituições especializadas em gestão educacional. O objetivo é permitir que diretores e gestores se concentrem mais na qualidade educacional, desenvolvendo metodologias pedagógicas, treinando professores e acompanhando o progresso dos alunos.