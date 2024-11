Nova matrícula online para escolas estaduais e municipais tem 877 mil acessos em 20 dias

PARANÁ – A tecnologia transforma a rotina de mais de 2,2 milhões de estudantes, de pais e responsáveis das escolas estaduais e também de escolas municipais. O processo de matrícula online para o ano letivo de 2025 já alcançou 877.227 registros em apenas 20 dias. O sistema foi implantado pela Celepar, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), para escolas da rede estadual de ensino, mas neste ano a pasta ampliou o acesso para alunos das redes municipais.

Área do Aluno

Até agora, 78 municípios, representando 19,5% das 399 cidades paranaenses, aderiram o sistema de matrículas online. Para isso, foi desenvolvida pela Celepar, também em parceria com a Educação, uma nova versão da Área do Aluno, espaço do site da secretaria estadual da Educação, por onde são feitas as matrículas e rematrículas.

“A Área do Aluno é uma ferramenta que coloca o Paraná na vanguarda da tecnologia educacional no Brasil. Mais do que uma solução digital, é um compromisso com a acessibilidade, a transparência e a eficiência no atendimento a milhões de estudantes e suas famílias”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “Seguiremos investindo para que essa plataforma continue a evoluir e a oferecer cada vez mais recursos”.

Facilidade

A reformulação foi lançada em novembro de 2024. Portanto, o sistema passou por uma reestruturação completa, com interface mais moderna e uma experiência digital simplificada, garantindo a eficiência do processo e a satisfação dos usuários.

Avanço

Para Fernanda Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Secretaria da Educação, a ampliação do sistema representa um avanço significativo.