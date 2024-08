Lista de classificados das Olimpíadas de Matemática é divulgada

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou nesta quinta-feira (15) o resultado oficial da terceira fase online das Olimpíadas de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (Omap). Os 252 finalistas desta etapa estão classificados para a quarta e última fase da competição, que será presencial, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, de 30 de setembro a 2 de outubro.

Lá, além de serem selecionados os 150 medalhistas de ouro da competição em 2024, todos os classificados também poderão participar de um curso de imersão com uma equipe de medalhistas e treinadores de olimpíadas nacionais e internacionais de matemática. As despesas da viagem com transporte e estadia serão subsidiadas pelo Governo do Estado. Os campeões também garantem vaga na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBM), que acontece em outubro.

A Omap reuniu todos os alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede estadual que fizeram a Prova Paraná, no fim do mês de abril. Até o resultado final, os selecionados percorreram uma verdadeira maratona de estudos. De um total de 900 mil participantes, 180 mil passaram para a segunda fase, que aconteceu no mês de junho. Já para a etapa classificatória de Foz do Iguaçu, cerca de 9 mil alunos alcançaram a pontuação necessária, fizeram as provas entre os dias 30 e 31 de julho. Os estudantes que não se classificaram entre os melhores colocados, mas que lograram boas notas, também serão premiados com medalhas de prata e de bronze. As premiações vão acontecer nas escolas em eventos organizados pelos Núcleos Regionais de Educação (NREs).

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, afirma que a Olimpíada foi concebida como forma de estimular o interesse pela Matemática entre os estudantes. “A Omap contribui para melhorar a proficiência dos alunos e aperfeiçoar a prática pedagógica, incentivando o interesse e a participação ativa dos estudantes na aplicação prática deste componente curricular tão essencial”.

A Olimpíada é promovida com a finalidade de potencializar a aprendizagem relacionada ao componente, envolvendo unidades temáticas do currículo (geometría, álgebra, números, grandezas e medidas, probabilidade e estatística).

Ela envolve estudantes de todo o Estado. Praticamente toda a rede estadual participa do concurso: quase um milhão de estudantes matriculados no ensino fundamental – anos finais (6º, 7º, 8º e 9º anos), e no ensino médio – 1ª, 2ª e 3ª séries, tanto do ensino regular quanto das escolas de tempo integral.

