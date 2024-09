III Congresso de Formadores da Educação Básica: Desenvolvimento Profissional

Nesta semana, de 23 a 25 de setembro, a cidade de Foz do Iguaçu será palco do III Congresso de Formadores da Educação Básica, evento promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento profissional e a formação continuada dos responsáveis pela capacitação dos professores e pedagogos da rede estadual.

O evento, que ocorre no Hotel Rafain, contará com a presença de cerca de 850 participantes, incluindo chefes e coordenadores pedagógicos dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs), 40 professores cursistas, 480 formadores, 55 estudantes da rede estadual, além de servidores e colaboradores das equipes da Seed-PR

Com uma programação diversificada, o congresso busca promover a troca de experiências e boas práticas entre os profissionais envolvidos, além de estimular o protagonismo estudantil por meio da Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil (FIPE), na qual serão apresentados trabalhos desenvolvidos pelos alunos (devidamente acompanhados dos professores responsáveis) com base nas experiências vivenciadas no Grupo de Estudos Formadores em Ação, destacando o protagonismo dos estudantes no processo de desenvolvimento das atividades.

Além disso, o congresso contará com palestras, oficinas e atividades interativas, incluindo o formato TED Talk, que visa compartilhar boas práticas em educação.

“O congresso é uma oportunidade importante para o desenvolvimento profissional dos formadores, professores e pedagogos, atualizando-os com novas metodologias e práticas educacionais. Tal continuidade na formação é essencial para manter os profissionais preparados para lidar com as demandas e desafios da educação contemporânea”, destacou o secretário de Estado da Educação Roni Miranda.

Além do circuito pedagógico, a programação do evento também incluirá um momento de lazer para estudantes e professores participantes da FIPE, que farão uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu.

“O III Congresso de Formadores reafirma o compromisso da Secretaria da Educação com a valorização da formação docente e o fortalecimento do ensino na rede estadual, oferecendo um espaço para a troca de saberes e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras que impactarão diretamente a qualidade da educação no Paraná”, finaliza Miranda.

FORMADORES EM AÇÃO

O Formadores em Ação é uma formação continuada viabilizada pela Seed-PR que oportuniza aos profissionais da educação do Paraná, a realização de trocas de experiências e aprendizados entre pares. Um dos focos do programa é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes.

Desde o lançamento do programa, em 2020, mais de 200 mil cursistas buscaram a capacitação que já formou 3.597 turmas com mais de 62 mil horas de formação. Em 2024, a iniciativa passou por uma ampliação, oferecendo novas temáticas que incluem todos os componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os novos componentes do Novo Ensino Médio, além da oferta de novos temas como Educação no Campo; Educação em Tempo Integral e Educação Especial: inclusão na sala de aula.

