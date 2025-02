Governador inaugura colégio e anuncia a contratação de mais de mil professores

Cascavel - Em construção desde 2023 a nova estrutura do Colégio Estadual Professora Andreia Neres dos Santos – conhecido como o novo Colégio do Riviera – foi inaugurado oficialmente nesta terça-feira (11) com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, que aproveitou para anunciar a contratação de 1.034 professores aprovados em concurso público realizado em 2023 pela Seed (Secretaria de Estado da Educação) e que devem ser nomeados em junho e começar a trabalhar no segundo semestre deste ano.

“Mais de 3,4 mil profissionais aprovados no concurso já assumiram seus postos nas escolas da nossa rede estadual. E agora, vamos convocar mais 1.034 professores para entrar a partir de julho na rede estadual do nosso Estado. Eles vão atuar na rede pública do Estado que tem a melhor educação do Brasil”, disse Ratinho Junior, que esteve acompanhado do secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Miranda explicou que a Seed está finalizando o edital com a lista dos convocados, que será encaminhado à Secretaria de Estado da Administração e Previdência, pasta responsável pelas contratações do Estado. O edital de convocação para a realização de exames médicos está previsto para ser publicado na segunda quinzena de março na página do Instituto Brasileiro de Informação e Capacitação, banca responsável pela realização do concurso.

Os novos profissionais vão atender alunos das escolas estaduais em diversas disciplinas, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, dependendo da aprovação em um ou dois cargos. “Fechamos agora quase 4,4 mil professores e pedagogos chamados por esse concurso, que foi aguardado por mais de dez anos pelos profissionais de educação do Paraná. São milhares de docentes que vão atuar no ensino da rede estadual, que tem cerca de 2 milhões de alunos”, destacou Miranda.

Dobra de padrão

A Seed também regulamentou na última semana, a Alteração de Regime de Trabalho para os professores da rede estadual de ensino do Paraná, conhecida como “Dobra de Padrão”. A medida está formalizada por meio do Decreto nº 8812, de 31 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado e pela Resolução nº 479, de 5 de fevereiro de 2025, publicada no DIOE nº 11839. Com isso, os docentes interessados poderão ampliar sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, de acordo com critérios estabelecidos na regulamentação.

Foram orçadas cerca de duas mil vagas para a efetivação da Dobra de Padrão nas diversas disciplinas. A relação de vagas disponíveis e o local de inscrição, detalhando todos os procedimentos necessários para a participação e efetivação da alteração de regime de trabalho, serão publicados em edital, ainda a ser publicado. Com essa alteração, os docentes têm a oportunidade de atuação em uma mesma unidade escolar e aprimoramento de sua experiência profissional. Além disso, a medida contribui para a melhoria da continuidade pedagógica, garantindo que os alunos tenham mais estabilidade no corpo docente e fortalecendo a qualidade do ensino na rede pública estadual.