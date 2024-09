Feira das Profissões aproxima jovens de oportunidades acadêmicas e profissionais em Cascavel

O prefeito Leonaldo Paranhos participou, na manhã desta quinta-feira (19), da abertura da 3ª edição da Feira das Profissões, realizada no Centro de Convenções. O evento tem como objetivo aproximar estudantes e a população em geral do ambiente acadêmico de cursos de graduação e técnicos, além de apresentar diversas profissões e o mercado de trabalho. A feira também oferece, em tempo real, acesso a vagas de emprego e estágio.

Paranhos ressaltou que os jovens são essenciais para o presente do país e que o Brasil precisa dessa nova geração. “Nós precisamos dos jovens, e não no futuro, mas agora. O futuro já estará encaminhado. Eles precisam nos dizer quais são seus sentimentos, qual caminho devemos seguir e quais profissões estão surgindo, porque algumas estão desaparecendo. A inteligência artificial chegou, e a inteligência dos nossos jovens, combinada com essa tecnologia espetacular, é o que fortalecerá nosso desenvolvimento daqui para frente”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Maristela Becker Miranda, destacou que o número de participantes triplicou neste ano e enalteceu a parceria com universidades e colégios. “A participação efetiva desses jovens e de suas famílias enriquece ainda mais esta parceria com as 35 entidades que estão aqui expondo, mostrando seus produtos educacionais e oferecendo acesso a vagas de emprego e estágio. Isso nos alegra muito”, ressaltou.

O professor Marcelo Hansen, coordenador de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná (IFPR), lembrou que a feira apresenta aos jovens oportunidades na fase de definição de suas carreiras, ajudando-os a decidir quais áreas seguir. “Nós, do Instituto Federal, como uma instituição que oferece ensino médio técnico integrado e superior, estamos totalmente integrados à feira. Trazemos projetos de pesquisa e extensão para mostrar à sociedade cascavelense tudo o que produzimos e como atuamos no campo da profissionalização com nossos alunos”, explicou.

Emilly Mariana Utcenski, estudante de um colégio estadual de Cafelândia, esteve na feira nesta manhã e comentou sobre a indecisão que muitos alunos do último ano do Ensino Médio ainda enfrentam em relação ao futuro profissional. “Essas feiras são muito importantes para confirmar aquilo que pensamos e também para conhecer outras faculdades e oportunidades que desconhecíamos”, observou.

A feira acontece nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20). Hoje, o evento se estenderá até às 21h, e o encerramento será amanhã às 17h.

Foto: Secom

Fonte: Secom