Estudante de Cascavel tira nota máxima do Enem 2024 em Matemática

Cascavel - A notícia de que Letícia Machado K. Rosa, aluna dedicada e sempre figurando entre as primeiras colocações em simulados, alcançou a nota máxima do Enem 2024 na disciplina de Matemática, não foi surpresa para professores e direção do Colégio Alfa Catuaí, antigo Alfa Plazza. “Ela é nossa aluna desde o Ensino Fundamental e veio mostrando essa evolução, sempre teve muito potencial. Então, sabendo disso, nós trabalhamos sempre estimulando, buscando o melhor dela, porque chega-se nessa evolução com determinado tempo. Tivemos o olhar clínico para ver a evolução dela. Ela veio galgando a cada ano esse resultado que é muito merecido”, elogia o diretor do colégio, Jefferson Antunes.

Letícia tirou 962, a nota máxima da prova na disciplina e reconhece que a conquista é fruto do trabalho conjunto entre o colégio e a dedicação própria.

“O Alfa para mim não é só uma escola, é a minha segunda casa. Desde o dia em que peguei no lápis pela primeira vez até hoje, a rede de professores do Alfa sempre esteve comigo, me ensinando e me ajudando a crescer. Agora colhemos juntos os resultados”, comemora.

O professor da disciplina, Marcos Barreto, ressalta a essência do Colégio em incentivar o desenvolvimento do aluno.

“A Letícia foi uma aluna que, já nos primeiros dias de aula, demonstrou seu potencial e nós desde o início respeitamos a sua particularidade na forma de estudar e acompanhamos esse processo e o desempenho alcançado. A nota máxima do Enem em Matemática nos orgulha e ao mesmo tempo chancela que o Colégio proporciona e instiga o aluno ao crescimento e assim o objetivo sempre é alcançado. É claro que o mérito maior é da Letícia, pois ela chegou ao topo de um Exame Nacional que tem suas particularidades e seus desafios e ela merece o reconhecimento”, ressalta.

Além de Letícia, outro aluno do colégio que se destacou na disciplina foi Gabriel Vinícius Brandão, alcançando 950 pontos.