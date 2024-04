Enem: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa hoje

Educação

Pós em História: Unioeste e Toledo firmam cooperação a professores

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Prefeitura de Toledo assinaram nesta segunda-feira (18) um acordo de cooperação técnica que viabiliza seis vagas na pós-graduação em História no câmpus de Marechal Cândido Rondon, no mestrado e doutorado, para professores da rede municipal da cidade. Os docentes já foram selecionados. “Esse novo passo […]