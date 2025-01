Enem 2024 registrou 12 redações com nota mil; uma da rede pública

EDUCAÇÃO Resultados do Enem 2024 já estão disponíveis na Página do Participante

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados na manhã desta segunda-feira (13) e podem ser acessados de forma individual por meio da Página do Participante. O usuário deve utilizar o login do Gov.br, com CPF e senha. Após a divulgação das notas, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas […]