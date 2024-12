EJA está com matrículas abertas em Cascavel

CASCAVEL – Quer voltar à estudar ou até mesmo iniciar sua vida acadêmica? As matrículas para jovens a partir de 15 anos e adultos que nunca estudaram ou não puderam concluir a Fase I do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) estão abertas para o ano letivo de 2025, com diversas opções de escolas que atendem a modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos) na Rede Municipal de Cascavel. Ao todo, sete escolas municipais contam com aulas noturnas e o Centro Paulo Freire, que atende pela manhã, tarde e noite



Os interessados podem procurar qualquer uma das unidades que oferecem a EJA e realizar a matrícula. É importante levar todos os documentos pessoais, como certidão de nascimento ou casamento, CPF e RG, comprovante de endereço, histórico escolar – para aqueles que frequentaram escola – e declaração de vacinação em dia. Para mais informações, o contato é pelos telefones 4001-2839 (Semed) e 3902-1240 (Centro Paulo Freire).

Escolas

As matrículas seguem abertas até o dia 5 de março e devem ser realizadas nas seguintes unidades, conforme o funcionamento de cada unidade: Escolas Municipais Aníbal Lopes da Silva, Francisco Vaz de Lima, Maria Tereza Abreu de Figueiredo, Neiva Ewald, Profª Maria Aparecida Fagnani Soares, Profª Maria dos Prazeres Neres da Silva, Zumbi dos Palmares e Centro de Educação para Jovens e Adultos Paulo Freire. Com exceção do Centro Paulo Freire, que tem aulas nos três turnos, as demais unidades terão aulas somente no período noturno.

No entanto, vale lembrar que as instituições de ensino ficam abertas até esta sexta-feira, dia 13 de dezembro, e só reabrem no dia 3 de fevereiro para o atendimento administrativo. Então, programe-se para não perder a oportunidade de voltar a estudar.

Além da oportunidade de iniciar ou dar sequência aos estudos, a Rede Municipal de Cascavel oferece ainda ações de fortalecimento da EJA e envolve os alunos com atividades produtivas. Neste ano, 42 alunos vão se formar na EJA.