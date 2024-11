Educação prorroga prazo para matrículas e rematrículas na rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) anunciou nesta sexta-feira (29) a prorrogação do prazo para matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino. Inicialmente previsto para encerrar em 29 de novembro, o período foi estendido até o dia 6 de dezembro. A medida visa atender famílias que ainda não conseguiram regularizar a situação e garantir o acesso à educação para o ano letivo de 2025.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a extensão é uma forma de assegurar que nenhum estudante fique sem vaga. “A educação é um direito fundamental, e queremos garantir que todas as famílias tenham tempo suficiente para realizar o processo com tranquilidade. O sistema continuará funcionando de maneira prática e acessível, priorizando a agilidade e a segurança das informações”, afirmou.

O procedimento de matrícula e rematrícula é feito exclusivamente online, por meio da Área do Aluno, no site oficial da Seed-PR. Estudantes maiores de 18 anos ou responsáveis legais podem confirmar a vaga, solicitar mudanças de escola ou optar por cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Após a solicitação, o resultado será enviado por e-mail, contendo informações sobre a alocação do estudante.

FACILIDADES E SUPORTE

Fernanda Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Seed-PR, afirma que a prorrogação do prazo é uma oportunidade importante para que nenhuma família fique de fora do processo educacional. “Ampliamos o período para que todos possam concluir as etapas necessárias. Quem já faz parte da rede tem vaga garantida, mas é essencial confirmar ou ajustar as informações no sistema. Nosso objetivo é proporcionar um processo eficiente e inclusivo”, destacou.