Educação de Cascavel investirá R$ 29,5 mi no “reconhecimento facial”

Implantado desde o primeiro semestre do ano passado, o projeto piloto de reconhecimento facial nas escolas e nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) será ampliado para toda a rede pública de Cascavel. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) publicou ontem (30), no Diário Oficial do Município, o edital do pregão eletrônico para a contratação de solução de segurança incluindo serviços de manutenção de câmeras de segurança em circuito fechado de TV, criação de cercamento virtual e fornecimento de câmeras e demais insumos necessários.

O certame será realizado no dia 15 de agosto, às 9h, pelo valor de R$ 29.493.673,10 e ganha à empresa que oferecer o menor preço. A aquisição e a implantação de todos os itens ocorrerão de acordo com o que for sendo solicitado pela Semed, de acordo com a demanda. Pelo edital, a licitação prevê a compra de câmeras para que seja feito o reconhecimento facial e monitoramento em um total de 144 instituições escolares do Município.

Em junho do ano passado, após as constantes ameaças de ataques a escolas em todo o país, passou a funcionar um projeto piloto na Escola Municipal Irene Rickli, no Bairro Cascavel Velho, visando melhorar a segurança nas instituições. O projeto deu certo e funcionou até cerca de 60 dias, quando a câmera que fazia o reconhecimento apresentou falhas e terá que receber manutenção.

Na época, tanto o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, quanto à secretária de Educação, Marcia Baldini, reforçaram a elaboração de um projeto para a extensão do projeto para toda a rede, que funciona por meio de inteligência artificial. O equipamento identifica tanto os alunos quantos os servidores que frequentam o espaço escolar, sendo que no momento que o sistema detecta uma pessoa que não está cadastrada é emitido um alerta de segurança para quem está com o aplicativo e para a Guarda Municipal, só depois de identificada a pessoa o acesso será liberado.

37 câmeras

Além da catraca na estrada da escola, onde fica o sistema de identificação, foram instalados no pátio seis superpostes foram instalados com o sistema de monitoramento, sendo que ao todo 37 câmeras estão espalhadas por todo o espaço da escola. Por meio de um protocolo ao menor sinal de invasão ou de pessoas que não são identificadas os professores recebem um sinal de alerta de ameaça e o espaço é isolado, com a inteligência artificial existe uma possibilidade de aumentar a segurança nas escolas.

Também foi anunciada na ocasião a criação de um passaporte escolar, um documento físico que contará com os dados dos alunos e dos pais, uma maneira mais rápida de identificação, que visa melhorar o controle dos pais nas escolas, uma ação que deve ser intensificada a partir de agora. Nesse passaporte seria marcada a frequência das visitas com a famosa “estrelinha”, nesse caso para os pais, mas o projeto não foi consolidado.

