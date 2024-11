Comunidade escolar escolhe diretores que vão atuar em Cmeis e escolas de Cascavel

A comunidade escolar de Cascavel partipa hoje (27) da Fase IV – do Processo de Escolha dos (as) Diretores (as) da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, ou seja, a eleição para Diretor Escolar em 52 Centros Municipais de Educação Infantil e 59 Escolas Municipais, Cetea e Centro Paulo Freire.

Cada família possui direito a um voto, sendo necessário apresentação de documento oficial com foto físico ou digital (CNH, RG, Carteira de trabalho, carteira profissional, entre outros). Também participam da votação os professores e servidores estatutários e CLT, bem como os estagiários (que possuem acima de seis meses de atuação na instituição de ensino).



O horário segue até as 16h, sem intervalo para o almoço e nas Escolas que possuem EJA o horário será até as 19h.



O resultado preliminar será divulgado pela Comissão Central do Processo de Escolha de Diretores no dia 28 de novembro de 2024, sendo o resultado oficial no dia 30.

Demais informações sobre o processo de escolha podem ser consultadas no site: https://sites.google.com/educacao.cascavel.pr.gov.br/semedeleicaodiretores2022?usp=sharing

LEGISLAÇÃO



Conforme preconiza o Plano Nacional de Educação nº 13.005/2014 e a Lei do Fundeb nº 14.113/2020, os municípios do Brasil regulamentaram a escolha dos diretores escolares por avaliação de mérito e desempenho, seguindo os critérios específicos em cada rede municipal.