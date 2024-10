Com foco na prevenção de intoxicações, Saúde amplia conscientização nas escolas

Para conscientizar sobre os riscos de intoxicação em crianças, as secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Seed) promovem uma série de ações educativas nas escolas estaduais e municipais do Paraná, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), dos Ministérios da Saúde e da Educação. As atividades, que incluem palestras e oficinas, começaram em outubro — mês dedicado à proteção e ao bem-estar infantil — e seguirão até o final do ano letivo, envolvendo cerca de 600 mil crianças, suas famílias e profissionais das duas áreas.

As ações são desenvolvidas pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), da Sesa, em conjunto com as equipes municipais e regionais de Atenção e Vigilância em Saúde, proporcionando à comunidade escolar acesso a informações essenciais sobre como prevenir intoxicações em crianças.

“Os Ciatox desempenham um papel fundamental na prevenção de acidentes envolvendo crianças. Ações como esta, voltadas para a sensibilização da comunidade escolar, reforçam o compromisso do Governo com a segurança e o cuidado infantil”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O Ciatox Londrina, em colaboração com a 17ª Regional de Saúde e o município de Cambé, no Norte do Estado, visitou uma escola local, promovendo oficinas para divulgar as principais formas de intoxicação e como preveni-las. A ação envolveu aproximadamente 313 alunos. “Essa articulação é muito importante para estreitar a relação com a comunidade e realizar uma atuação direta sobre questões presentes em nossos atendimentos de rotina. Muitas intoxicações infantis são evitáveis com ações de prevenção como estas,” ressaltou Camilo Molino Guidoni, coordenador do Centro em Londrina.

O Ciatox Maringá, no Noroeste, também tem atuado ativamente na campanha, promovendo a conscientização de pais, responsáveis e profissionais de saúde sobre os riscos de intoxicação infantil. Os encontros, realizados no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá (UEM), incluíram palestras para acompanhantes de crianças hospitalizadas e treinamentos para profissionais de saúde sobre o diagnóstico e tratamento adequado de intoxicações.

“A aproximação do Ciatox com os serviços de saúde amplia nossa visão sobre os casos que atendemos e reforça nosso papel como referência em toxicologia,” explicou a coordenadora do Ciatox Maringá, Marcia Regina Jupi Guedes.

Além disso, os Ciatox divulgaram seu serviço de teleconsultoria, que apoia profissionais de saúde em situações de intoxicação e acidentes com animais peçonhentos, contribuindo para uma resposta ágil e eficiente no atendimento desses casos.