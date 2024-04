Biblioteca Pública celebra o Dia Nacional Do Livro Infantil com contação de história gratuita

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, a Secretaria de Cultura de Cascavel, por meio da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, promove uma contação de histórias gratuita, aberta ao público em geral. A ação acontece em dois horários no período da tarde, às 14h e às 16h no segundo andar da Biblioteca que fica na Rua Paraná, 2786 no centro da cidade.

A história escolhida para a celebração é “Uma casa para dois”, do autor Danilo Pedreira. A trama gira em torno de Mestre Bode e Dona Onça, que decidem construir uma casa para morar. O bode trabalha durante o dia e a onça à noite, ambos construindo a mesma casa. A grande questão é: quando a casa estiver pronta, os dois vão querer morar juntos, em paz? A contação de histórias é uma adaptação do texto do escritor brasileiro Pedro Bandeira, homenageado este ano.

O Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, foi escolhido em homenagem ao nascimento do escritor Monteiro Lobato, em 1882, considerado o pai da literatura infantil brasileira. A data celebra a literatura infantil nacional e foi criada pela Lei nº 10.402, de 8 de janeiro de 2002.

Para que essa comemoração seja ainda mais especial, a Secretaria de Cultura convida toda a população para esse evento gratuito e para todas as idades, realizado pelos servidores e funcionários da Biblioteca Pública. A ideia de celebrar a data já acontece há alguns anos e, neste ano, promete ser ainda mais especial. Participe!

