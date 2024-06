93% dos professores da rede estão trabalhando nas escolas do Estado

Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Educação nesta terça-feira (4) aponta que 93% dos professores estão trabalhando regularmente na rede estadual, o que significa que a ampla maioria dos 67 mil docentes manteve suas atividades, assegurando o atendimento regular aos alunos.

“É importante deixar claro aos pais que o cronograma de aulas foi mantido normalmente. Por isso, os estudantes devem continuar indo à escola, evitando prejuízos ao aprendizado”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Nas eventuais ausências por parte dos professores, as escolas contam com apoio tecnológico, criado para garantir o atendimento aos estudantes e manter o cronograma regular de estudos”.

A greve sindical, motivada pela votação do programa Parceiro da Escola na Assembleia Legislativa, foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça durante o feriado de Corpus Christi. A decisão prevê multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A votação do projeto na Assembleia Legislativa continua nesta terça-feira. O programa tem como intuito otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas mediante uma parceria com empresas com expertise em gestão educacional. Ele é limitado a 204 escolas, que ainda terão consultas à comunidade.

O programa também não impõe uma privatização do ensino. As empresas serão responsáveis pelo gerenciamento administrativo das escolas selecionadas na rede e pela gestão de terceirizados (limpeza/segurança), enquanto o projeto pedagógico segue com professores e diretores do Estado.

Fonte: AEN