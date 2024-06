65% dos Paranaenses se Opõem à Greve dos Professores

Uma pesquisa conduzida pelo instituto IRG Pesquisas em todo o Paraná revelou que 65% da população é contra a greve dos professores da rede estadual, enquanto 33% apoiam a paralisação e 2% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento foi realizado entre segunda e terça-feira, e na quarta-feira (5), 97% dos professores participaram das aulas normalmente.

A pesquisa também abordou a invasão do prédio da Assembleia Legislativa do Paraná, ocorrida antes da votação do programa Parceiro da Escola em plenário. O incidente resultou em depredação do patrimônio e uma investigação da Polícia Civil.

A pesquisa mostrou que 67% dos entrevistados são contra a invasão, enquanto 30% concordaram com o ato e 3% não souberam opinar.

Apesar da greve, que foi suspensa por decisão judicial, o governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou na terça-feira (4) a lei que cria o programa Parceiro da Escola, permitindo sua implementação em 204 unidades da rede estadual. A lei foi aprovada por ampla maioria na Assembleia Legislativa, após intensas discussões nas últimas duas semanas.

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), tem como objetivo melhorar a gestão administrativa e a infraestrutura das escolas estaduais através de parcerias com empresas especializadas em gestão educacional.

Essas empresas serão responsáveis pelo gerenciamento administrativo das escolas selecionadas, além de gerir serviços terceirizados de limpeza e segurança.

A implantação do programa Parceiro da Escola ocorrerá mediante consulta à comunidade escolar, em um processo democrático semelhante ao realizado para os colégios cívico-militares. As votações nas escolas serão preferencialmente realizadas de forma presencial.

Crédito: Divulgação/AEN