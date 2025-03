Receita Federal divulga novas regras para Imposto de Renda 2025

BALANÇO POSITIVO

Com US$ 3,25 bilhões no primeiro bimestre, Paraná lidera exportações na região Sul

Brasil - As exportações paranaenses somaram US$ 3,25 bilhões nos dois primeiros meses de 2025, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). É o maior valor entre os estados da região Sul, superando os resultados do Rio Grande do Sul […]