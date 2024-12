Ratinho Junior afirma que pacote fiscal de Lula não resolve o problema

“Quer dizer, já foi um sinal muito ruim para o setor macroeconômico do país. E o que os investidores querem é ter a segurança que um país vai ter condições de honrar os seus compromissos. Os investidores, de modo geral, no mundo inteiro, são muito cautelosos. Então se o governo não passa a segurança de que ele vai ter a condição de honrar os seus compromissos, naturalmente ele vai investir em outro país, vai olhar outro continente e vai acabar indo embora do Brasil”.

Ratinho lembrou ainda que em 2022, antes mesmo de Lula tomar posse como presidente da República, foi apresentada uma proposta para o Congresso Nacional para ampliar em R$ 200 bilhões o gasto do orçamento do país.

Curitiba – O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), criticou o Pacote Fiscal proposto pelo governo do presidente Lula (PT) que foi discutido e aprovado pelo Congresso Nacional. Ratinho comentou sobre o assunto durante entrevista à CNN.

As medidas para contenção de gastos foram muito mal recebidas pelo mercado financeiro e fez o dólar escalar, chegando a R$ 6,30 ao longo do dia. A moeda americana acabou fechando nesta quinta em R$ 6,12 depois de uma virulenta intervenção do Banco Central que fez leilões com a venda de US$ 8 bilhões para conter a desvalorização do real — maior injeção da moeda americana desde 1999.

PDS com Lula

O governador do Paraná também falou sobre o posicionamento político do PSD como aliado do governo Lula. Ratinho defende que para 2026 o PSD deva assumir protagonismo. “Eu defendo que o partido tenha um protagonismo e possa, de alguma maneira, apresentar opções para a sociedade. A democracia precisa disso, precisa de boas opções”. Ele disse ainda que defendeu um posicionamento de independência do PSD, sem ocupar ministérios no governo Lula, mas que foi voto vencido — e que mantém a ideia para 2026.

“Eu entendo que o PSD deveria já lá atrás não ter assumido nenhum tipo de cargo e ter uma posição de independência e ajudar o Brasil naquilo que é importante nas votações que são importantes. País. Mas enfim, foi voto vencido, você tem uma bancada muito grande, mas existe sim uma discussão de como o partido vai se posicionar. A minha posição é que ele pudesse estar independente para apresentar uma proposta de Brasil”.