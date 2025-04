R$ 600 milhões: Paraná tem recorde de investimentos no primeiro bimestre de 2025

Outro efeito positivo trazido pelo início da execução orçamentário presente dentro desse recorde de investimentos no primeiro bimestre foi uma melhor distribuição desses empenhos ao longo do ano. Historicamente, o Paraná tinha um mês de janeiro de cifras modestas de investimentos, o que fazia com que esse valor represado fosse despejado a partir de fevereiro.

Apenas em janeiro, os investimentos empenhados pelo Poder Executivo alcançaram a marca de R$ 240 milhões , o maior de toda a história do Paraná. Em termos de comparação, isso representa um aumento de quase 360% em comparação ao primeiro mês de 2024, quando o Estado empenhou R$ 53 milhões — ou seja, o valor mais do que quadruplicou de um ano para o outro.

Tradicionalmente, essa execução tem início a partir da segunda quinzena de janeiro. Neste ano, porém, os trabalhos da pasta começaram já no primeiro dia útil do ano, fazendo a máquina de investimentos girar desde cedo. E o resultado dessa mudança de calendário aparece de forma bem expressiva nos números.

O início de ano em ritmo forte é reflexo não apenas do comprometimento em ampliar essas cifras em 2025 – como a Lei Orçamentário Anual (LOA) já antecipa, com uma previsão de R$ 6,3 bilhões recordes em investimentos –, mas também da decisão da Secretaria de Estado da Fazenda ( Sefa ) de antecipar a execução do Exercício Orçamentário do ano para o dia 2 de janeiro.

Paraná - O primeiro bimestre de 2025 registrou o maior volume de investimentos dos últimos anos no Paraná . Foram R$ 600 milhões apenas nos dois primeiros meses do ano, valor que corresponde a um crescimento de 13,31% em relação ao mesmo período de 2024, ano em que o Estado quebrou seu recorde histórico de investimentos. No ano passado, foram R$ 534 milhões no período.

“Na soma, o primeiro bimestre de 2025 já traz um aumento considerável nos investimentos em relação ao ano anterior, mas essa melhor distribuição entre os meses é um ganho enorme para o Estado, pois mostra como o Paraná não parou de investir em momento algum”, explica Ortigara. “Retomamos nossos esforços de desenvolver o Estado no primeiro dia útil do ano, pois temos pressa para fazer o orçamento recorde acontecer”.

DOS NÚMEROS À REALIDADE

De maneira setorializada, foram R$ 114 milhões na compra de equipamentos e materiais permanentes, o que inclui veículos e viaturas, armamentos para forças de segurança, mobiliário e novos computadores. A cifra é 14 vezes maior do que foi aplicado nesse tipo de despesa nos dois primeiros meses de 2024, quando o Estado empenhou cerca de R$ 8 milhões.

Em janeiro, as despesas de obras e instalações — que incluem obras em rodovias e construção de edifícios públicos — bateram a marca de R$ 61 milhões, ante R$ 7 milhões no mesmo período de 2024.

Os serviços de infraestrutura são a principal vitrine dos investimentos recordes e destaque também do orçamento de 2025, com R$ 2,1 bilhão dos R$ 6,3 bilhão previstos na LOA 2025 dedicados para este fim. A Ponte de Guaratuba, no Litoral do Estado, é um dos grandes exemplos do trabalho contínuo do governo estadual de manter os trabalhos ininterruptos — tanto que fechou o bimestre com 44% de sua execução já concluída.

E ela não é a única. A nova estrada entre Ramilândia e Santa Helena e a duplicação da PR-317, em Toledo, também avançaram significativamente com esses investimentos recordes do início do ano, assim como a PRC-280, entre Pato Branco e Clevelândia, que avançou 32,77% em apenas dois meses.

“Antecipar a execução orçamentária para o primeiro dia útil de 2025 deu aos demais órgãos e secretarias mais tempo para começar a executar esse orçamento recorde que temos em 2025 — e os resultados já começam a aparecer”, afirma Ortigara. “2024 foi um ano espetacular, mas queremos quebrar o recorde novamente e demos o primeiro passo para isso. Havendo capacidade, queremos dobrar o que temos previsto na LOA e beirar os R$ 12 bilhões em investimento. Temos potencial financeiro para isso, mas também gana de fazer acontecer”.

Fonte: AEN