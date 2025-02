Pix por aproximação sem senha entra em vigor nesta sexta

O desenvolvimento do Pix por aproximação foi testado em parceria com instituições como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Além disso, doze marcas de maquininhas se uniram ao Google para implementar essa nova funcionalidade, que promete facilitar ainda mais as transações financeiras no país. As instituições financeiras que fazem parte do sistema de open finance deverão integrar o Pix por aproximação ao Google Pay, uma vez que apenas essa plataforma está registrada no Banco Central como iniciadora de pagamentos.

Para compras realizadas online, a finalização do pagamento será feita com um único clique, eliminando a necessidade de utilizar QR Codes ou copiar e colar informações. O limite máximo para cada transação será de R$ 500, embora os clientes tenham a opção de estabelecer valores menores, conforme sua preferência.

Brasil - A partir desta sexta-feira (28) , os bancos brasileiros começarão a disponibilizar uma nova forma de realizar transferências via Pix , que não exigirá a inserção de senha. Inicialmente, essa funcionalidade estará disponível apenas para dispositivos Android. Com a tecnologia NFC, os usuários poderão simplesmente encostar seus celulares nas maquininhas de cartão para efetuar pagamentos, tornando o processo mais ágil.

Passos

Para habilitar o uso do Google Pay e do Pix por aproximação, os usuários devem seguir alguns passos simples. Primeiro, é necessário ativar a tecnologia NFC nas configurações do celular. Em seguida, o aplicativo Carteira do Google deve ser aberto, onde o usuário deve clicar em “Adicionar à carteira” e selecionar “Cartão de pagamento”, seguindo as instruções apresentadas.

O processo de utilização do Pix por aproximação pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é através da carteira digital, onde o cliente solicita o pagamento ao estabelecimento, aproxima o celular desbloqueado da maquininha e confirma a transação. A segunda opção é pelo aplicativo do banco, onde o usuário deve abrir o app, escolher “Pix por aproximação” e seguir as instruções na tela. No caso do Banco do Brasil, é importante destacar que para transações que ultrapassarem R$ 200, a senha bancária ainda será necessária, garantindo uma camada adicional de segurança nas operações financeiras.