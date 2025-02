Petrobras anuncia aumento de R$ 0,22 no preço do diesel a partir deste sábado

Brasília – A Petrobras anunciou um aumento no preço do diesel para as distribuidoras a partir deste sábado (1º). O valor por litro passará de R$ 3,48 para R$ 3,72, um reajuste de R$ 0,22 (mais de 6%). Esse é o primeiro aumento desde outubro de 2023 e ocorre após 401 dias sem reajustes no valor do combustível. Com a nova alta, a parcela da Petrobras na formação do preço ao consumidor final será de R$ 3,20 por litro, impactando em aproximadamente R$ 0,19 o preço do diesel B, que é vendido nos postos e contém 14% de biodiesel. Além disso, o retorno da cobrança do ICMS pelos Estados adicionará cerca de R$ 0,06 ao preço final.

O reajuste já era esperado pelo mercado e foi comunicado previamente pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ao presidente Lula e aos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. Desde dezembro de 2022, a Petrobras acumulava uma redução de R$ 0,77 por litro no preço do diesel, o equivalente a uma queda de 17,1%. Quando ajustada pela inflação, essa redução chegava a R$ 1,20 por litro, ou 24,5%.