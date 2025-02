Paraná começa 2025 com 66% de aumento na abertura de novas empresas

Em janeiro de 2025, 3.724 empresas obtiveram o selo do Baixo Risco, sendo 56% (2.077) na abertura e 44% (1.647) em alterações. Ou seja, duas em cada 10 empresas abertas no Paraná foram beneficiadas com o selo de Baixo Risco.

“Os dados mostram que a economia do Paraná vai de vento em popa, com o empreendedor acreditando no Estado, que está reduzindo burocracias e a Junta Comercial está sendo ágil no processo de registro de empresas”, diz o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni.

O saldo de empresas é calculado entre as aberturas e baixas de registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ( CNPJ ). Em janeiro de 2025 foram 20.796 baixas.

Os dados estão no relatório de abertura e fechamento de empresas divulgado pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar) nesta sexta-feira (7).

Paraná - O ano de 2025 iniciou aquecido no Paraná , com o aumento de 66% no saldo de empresas em janeiro em relação ao mesmo período de 2024. Em janeiro de 2025, o saldo foi de 19.225 empresas, enquanto no primeiro mês do ano passado foram 11.586. O aumento foi puxado por mais registros de microempreendedores individuais (MEIs), empresas limitadas, sociedades anônimas fechadas, cooperativas e consórcios. Além disso, o Paraná voltou a aparecer entre os líderes nacionais na velocidade de abertura de empresas , com apenas 8h55 em janeiro.

Paraná - O preço do diesel a comercializado nas refinarias da Petrobras está 9% abaixo do praticado no Golfo do México, utilizado como referência do PPI (Preço de Paridade de Importação). A informação consta no boletim desta segunda-feira (3) da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). Na última sexta-feira (31), a estatal anunciou um […]

Paraná - A taxa básica de juros da economia, a Selic, deve aumentar novamente em um ponto percentual (p.p), em março. É o que aponta a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira (4). Segundo o Copom, o cenário de inflação de curto prazo segue adverso, principalmente em razão do […]

O selo é previsto no Decreto nº 3.434/2023, de 14 de setembro de 2023, que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica no Paraná, classificando as empresas como de baixo risco e as dispensando da emissão de alvarás de funcionamento e licenciamentos no caso de 771 atividades econômicas. A dispensa se aplica no caso de alvarás e licenciamentos do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Defesa Agropecuária.

No primeiro ano de vigência do decreto nº 3.434/2023, 31.605 empresas foram beneficiadas (excluindo-se as MEIs). Desse total, 57% dos selos foram emitidos pela Jucepar em aberturas de empresas e 43% em alterações. Curitiba (9.297), Maringá (2.636), Londrina (1.806), São José dos Pinhais (1.030) e Cascavel (963) foram as cidades que mais tiveram empresas beneficiadas pelo selo de Baixo Risco desde o início da vigência do decreto, em 31 de janeiro de 2024.

AGILIDADE

O Paraná subiu novamente no ranking de tempo de abertura de empresas no Brasil, passando do 7º para o 2º lugar, atrás apenas de Sergipe. O Paraná obteve o tempo médio de 8 horas e 55 minutos no período, movimentando 7.182 processos. O estado sergipano, por outro lado, movimentou apenas 600 processos com tempo de 7 horas e 4 minutos – 12 vezes menos do que o volume paranaense.

No Brasil, o tempo médio de abertura de empresas no mês foi de 24 horas, com o movimento de 84.330 processos. Estados próximos do Paraná levam até mais tempo: São Paulo (32 horas), Minas Gerais (31 horas), Rio de Janeiro (29 horas) e Santa Catarina (23 horas)

O tempo total de abertura de empresas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação do registro, com a obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para o funcionamento do negócio.

Fonte: AEN