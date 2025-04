Metalurgia impulsiona empregos e inovação na indústria paranaense

Curitiba - O Dia do Metalúrgico, celebrado em 21 de abril, destaca a importância do setor para o desenvolvimento industrial do Paraná. Com a crescente adoção de tecnologias avançadas, a qualificação profissional torna-se essencial para formar especialistas e impulsionar carreiras na indústria. Desde a produção de estruturas metálicas até a soldagem de precisão, a atividade metalúrgica integra-se a diversos segmentos industriais, oferecendo oportunidades promissoras para quem busca estabilidade e bons salários.

Responsável por movimentar mais de R$ 9 bilhões em Valor Bruto da Produção (VBP) industrial no Paraná em 2022, a metalurgia mantém mais de 5,6 mil empregos formais no estado. Os dados foram extraídos pela gerência de Desenvolvimento Econômico e Social da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), com base na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais/2024) e na PIA (Pesquisa Industrial Anual/2022), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elas reforçam a força e a diversidade do setor, que inclui desde a produção de aço e ferro fundido até a fabricação de peças para a indústria automotiva e de bens de capital.

A presença da metalurgia é ampla e vai do metal que compõe a estrutura de uma lapiseira às engrenagens de grandes montadoras, seu impacto é transversal à economia. O trabalho do metalúrgico é peça-chave da sociedade industrial moderna. Para o coordenador do Conselho Setorial Metalmecânico da Fiep, Marcus Vinícius Gimenes, o setor vive uma transformação positiva. “Vivemos um novo ciclo na metalurgia, com forte digitalização, automação e busca por eficiência. O profissional que investe em formação técnica e atualização permanente encontra um campo vasto de crescimento. A indústria tem sede de talentos com perfil técnico e inovador”, afirma Gimenes.

Qualificação profissional e segurança

A qualificação profissional é uma das frentes mais estratégicas do Sistema Fiep para impulsionar o setor. De 2023 a 2025, o Senai Paraná já contabiliza mais de 105 mil matrículas em cursos voltados à área metalmecânica, entre habilitação técnica, aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento profissional. Os cursos mais procurados incluem Eletromecânica, Automação Industrial, Mecatrônica, Tornearia e diversas especializações em soldagem e manutenção.

Além da formação técnica, o Senai desenvolve trilhas de aprendizagem personalizadas em parceria com sindicatos, como a criada com o Sindimetal Maringá e o Centro de Tecnologia da Metalmecânica (CTM), com 358 horas de formação. Também apoia o desenvolvimento do 5º itinerário da Educação Profissional Técnica (EPT), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado.