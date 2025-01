Mercado financeiro projeta inflação de 5,08% este ano

Em relação à taxa básica de juros , a Selic, o Focus manteve a projeção da semana passada de 15%, para 2025 . Há quatro semanas a projeção era de 14,75%. Para 2026, a projeção do mercado financeiro é que a Selic fique em 12,25%, uma ligeira alta em relação aos 12% projetados na semana passada. Para 2027 e 2028, as projeções são de que a taxa fique em 10,25% e 10%, respectivamente.

No ano passado, o IPCA, que leva em conta a variação do custo de vida de famílias com rendimento de até 40 salários mínimos, fechou o ano passado em 4,83%, acima do teto da meta, que era de 4,5%.

A pesquisa Focus é realizada com economistas do mercado financeiro e divulgada semanalmente pelo BC . Para 2026, o boletim mostra uma projeção de crescimento do PIB de 1,77%. Já para 2027 e 2028, a projeção de expansão da economia é de 2%, para os dois anos.

Brasil - O mercado financeiro aumentou a projeção da inflação e do crescimento da economia para este ano. Segundo o Boletim Focus , divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Banco Central, a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 5,08%, ante os 5% da semana passada. Já o Produto Interno Bruto (PIB) – a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve fechar 2025 em 2,04%, ante os 2.02 da semana anterior.

Brasil - O mercado financeiro subiu a projeção da inflação para 2025, 2026 e 2028. Por outro lado, a estimativa para 2027 continua a mesma. Os analistas consultados pelo Banco Central (BC) também revisaram para cima a previsão da taxa de juros para 2026. Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Banco Central. As projeções […]

Brasil - O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) paranaense ficou em 112,7 pontos em dezembro, com elevação de 0,5% na variação mensal. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Dentre os […]

Índice de Confiança do Empresário do comércio paranaense cresce 7% em 2024

No final do ano passado, o colegiado aumentou a Selic em 1 ponto percentual (p.p), com a justificativa de a reação do mercado financeiro ao pacote fiscal do governo federal tornou o cenário inflacionário mais adverso, demandando uma política “ainda mais contracionista”.

Ainda de acordo com o Copom, o cenário mais adverso para a convergência da inflação à meta para 2025, de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5% pode demandar novos aumentos de 1 ponto percentual na Selic nas próximas duas reuniões do comitê: em janeiro, nos dias 28 e 29, e em março, nos dias 18 e 19.

Câmbio

Em relação ao câmbio, a previsão de cotação do dólar ficou em R$ 6,00 para 2025. No fim de 2026, a previsão é que a moeda norte-americana também fique em R$ 6,00. Para 2027, o câmbio também deve ficar, de acordo com o Focus, em R$ 5,92 e para 2028, a projeção é R$ 5,99.

Inadimplência atinge 41,51%

Em dezembro de 2024, o Brasil enfrentou um cenário alarmante de inadimplência, com 41,5% dos brasileiros adultos lutando contra dificuldades financeiras. Este percentual representa cerca de 68 milhões de consumidores com contas em atraso, conforme revelado por uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). A média das dívidas por pessoa atingiu R$ 4.432,05.

A faixa etária mais impactada por essa inadimplência é a de 30 a 39 anos, que constitui 23,64% dos endividados. Além disso, 31% das dívidas registradas em dezembro eram de valores em atraso de até R$ 500. O setor bancário se destaca como o principal credor, concentrando 64,62% das dívidas, seguido pelas contas de água e luz, que representam 10,87%, e dívidas com o comércio, que somam 10,32%. Esses dados refletem a pressão financeira que muitos brasileiros enfrentam, dificultando a manutenção de suas contas em dia.