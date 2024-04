Índice de Confiança do empresário tem segunda queda consecutiva 

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) teve a segunda queda consecutiva no Paraná. Marcando 103,7 pontos, o indicador da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) caiu 0,3% em abril. Na média nacional, o ICEC aumentou 2% em relação a março, atingindo 108,1 pontos.

O maior impacto negativo na opinião dos empreendedores paranaenses são as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), fator que sofreu baixa de 1,8% em relação ao mês anterior e que está em 79,1 pontos, abaixo da margem de satisfação de 100 pontos. Esta pontuação demonstra a cautela dos comerciantes do estado especialmente sobre as Condições Atuais da Economia (CAE), variável que sofreu redução de 3,3% de março para abril, somada às Condições Atuais do Comércio (CAC), ponto que baixou 2,7% na variação mensal.